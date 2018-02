"Necessaria una conversione del cuore e della mente"

Luigi Erneto Palletti vescovo della diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato

La Spezia - Con il grande segno dell’imposizione delle ceneri è iniziata anche quest’anno la Quaresima. Tempo di conversione e di preghiera, chiede a tutti noi un profondo rinnovamento di vita. Prende dunque l’avvio un cammino nuovo, fatto di tappe e di passi concreti. Un procedere con perseveranza nella luce del Vangelo e nella novità del cuore e della mente. Ora, perché tutto ciò possa dare i suoi frutti, il Signore stesso ci invita a risposte generose e concrete. La prima rimane sempre necessariamente quella di metterci in ascolto della Sua Parola. Non si tratta solo di sapere di più o di comprendere meglio quello che ci è stato detto, ma di rispondere alla chiamata e divenire Suoi discepoli.



È veramente necessaria la conversione del cuore e della mente. Se, infatti, l’annuncio del Vangelo non può fare a meno di gesti concreti – «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere...» (Matteo 25, 31–46) – è altrettanto vero che ogni gesto autentico deve potersi muovere nella luce di quella verità che giunge a noi, nella pienezza, proprio nella persona di Gesù di Nazareth. Risuona dunque, ancora una volta, l’invito a dedicare un po’ del nostro tempo quotidiano a leggere ed a meditare una pagina della Parola di Dio, magari anche attraverso la lettura continuativa e completa di uno dei quattro Vangeli. Un cuore così illuminato non potrà che riconoscere le proprie mancanze e chiederne perdono. Non dimentichiamo, a tale proposito, il grande Sacramento della Riconciliazione. In esso la misericordia non è semplicemente annunciata, ma donata in modo efficace attraverso l’azione di Cristo e della sua Chiesa. Ad essa non potranno che seguire la lode e la preghiera filiale in un rapporto nuovo con Dio. Perché non riscoprire la bellezza del Padre nostro, recitato con fede e consapevolezza ? Dal cuore del Padre impareremo così ad attingere quella carità che si fa misericordia, perdono, correzione, vicinanza e che ci predispone non solo ad offrire tutto questo ai nostri fratelli, ma anche a saperlo ricevere umilmente nella nostra vita.



Com’è poi consuetudine, anche quest’anno la Caritas diocesana ci offre l’opportunità di concretizzare, in un segno comunitario, il frutto del nostro personale impegno. Tre sono le proposte che ci vengono presentate: il sostegno alle famiglie in difficoltà economica e a rischio di emarginazione sociale, la gestione del dormitorio diocesano “La locanda del Samaritano”, l’aiuto concreto al missionario diocesano padre Luigi Carlini, operante nella missione di Macapà, in Brasile. L’impegno di tutti diverrà in tal modo aiuto concreto a coloro che sono nella necessità e darà a ciascuno la possibilità di una testimonianza della propria fede in Cristo Gesù. Nell’attesa di giungere insieme alla grande veglia di Pasqua, a tutti auguro un sereno cammino quaresimale, invocando dal Signore una particolare benedizione.