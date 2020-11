"Natale: colori e racconti", un percorso web di laboratori creativi

La Spezia - L’associazione +Motivi propone il nuovissimo percorso social web rivolto a genitori e bambini dal titolo “Natale: colori e racconti” letture, interpretazioni e creazioni a tema natalizio.

Il percorso, composto da 4 incontri virtuali si differenzierà in 3 laboratori di letture e 1 laboratorio creativo. Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma online di Zoom, un’applicazione scaricabile su Pc, Tablet e Smartphone, gli incontri a cadenza settimanale inizieranno a partire da mercoledì 2 Dicembre dalle ore 17:30.

I laboratori di lettura saranno condotti dall’attore e regista Gianluca Rizzo che, nel corso del laboratorio presenterà i testi scelti e svolgerà diverse attività teatrali con i bambini e i genitori partecipanti.

Il laboratorio creativo sarà condotto da Stefania Martinico decoratrice ed esperta in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo che, nel corso del laboratorio guiderà i partecipanti alla creazione di un particolare addobbo Natalizio per la propria casa.

Nel corso dei laboratori verrà data la possibilità a tutti i partecipanti di interagire con gli esperti e per chi non riuscisse a partecipare alla diretta vi sarà l’opportunità di visualizzare l’incontro in differita.

Il costo di partecipazione è di 15€

Per info e iscrizioni: 3289641765



Per tutti i partecipanti verrà messo a disposizione un kit comprensivo di:

- 1 set di matite colorate + 1 temperino

- 1 matita hb

- 1 Kit di Brillantini composto da 3 colori

- Set di cartoncini per la creazione dei decori

- 1 blocco del Lettore Artista

-Foglio di protezione base lavoro.

Da ritirare presso la “Formica Atomica” Via Leopardi 9, tutte le mattine dalle 9.30 alle 13 ad eccezione del giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30.