"Monopattini, un grande successo. Regole uguali alle bici"

La Spezia - Le buone intenzioni e le buone idee spesso si trovano a scontrarsi con il periodo storico. Prendete la nuovissima iniziativa del Comune della Spezia, che, nell'ambito di un piano pluriennale per la mobilità dolce, ha immesso sul territorio comunale 300 nuovi monopattini elettrici, a disposizione dei cittadini. Da sabato scorso, giorno dell'inaugurazione del servizio, sono in movimento col loro inconfondible colore blu, andando ad integrarsi con lo storico servizio di bike-sharing che nel prossimo futuro sarà interessato da un aggiornamento tecnico e di flotta. Quella dei monopattini è chiaramente una soluzione differente all'uso delle auto e degli scooter specialmente per distanze brevi e medie: ecosostenibili, silenziosi e a dir poco parcheggiabili. In un periodo come quello che stiamo vivendo, con il coronavirus ancora in ballo e la vis polemica che ne consegue, è normale che ci siano interrogativi nemmeno così strampalati, soprattutto quando il servizio è nuovo e ha bisogno di rodaggio. A cominciare da un aspetto non marginale di questi monopattini che chiediamo direttamente all'assessore alla mobilità Kristopher Casati che, per primo, ha creduto in questa svolta: è normale che siano disseminati in tutta la città anche in luoghi improbabili, su marciapiedi, o magari in zone decisamente troppo periferiche per poter essere utilizzate da qualcun altro?

"Si è normale, il free floating funziona così, poi vengono recuperati dagli addetti ricaricati e riportati negli hub di sosta. In tutte le città il servizio ha avuto bisogno di un paio di mesi di rodaggio per capire regole e comportamenti: eravamo preparati a questo. A differenza delle altre città qui il successo è stato sopra le aspettative. Abbiamo dovuto integrare il servizio con altri monopattini e altri addetti".



Altra questione quella igienica, visto che, in tempi di Covid, passano di mano in mano e non c'è alcun obbligo di indossare guanti.

"Vengono igienizzati quotidianamente".



In questi primi giorni abbiamo notato che la maggior parte dei ragazzi più giovani lo usa in due, ma ciò non è consentito, giusto?

"Non è consentito e i vigili sono stati attivati in tal senso. E grazie al monitoraggio costante i monopattini sono dotati di geolocalizzazione che ci permette di controllare i mezzi a due ruote sia in caso di danno che di furto".



E nei centri pedonali possono circolare liberamente? C'è chi dice siano troppo veloci e quindi pericolosi.

"Sono mezzi che possono circolare con le stesse regole delle bici, se una zona non è interdetta alle bike non lo è neanche per i monopattini. Insomma, non potranno circolare liberamente, difatti alcune zone del centro sono interdette e in altre la velocità, per questioni di sicurezza, si riduce a 6km/h. Sono dotati di un sistema frenante sicuro con freno a tamburo posteriore e EABS (sistema di frenata elettrico): il sistema è quindi ridondante e assicura la frenata".



Quanta autonomia hanno? Si possono usare fuori dal Comune della Spezia?

"La batteria arriva fino a 50 chilometri di autonomia: questo permette agli utenti di poter fare tragitti molto lunghi e permette una maggiore permanenza operativa sul territorio prima di essere ritirato per la ricarica. Per il momento non si può usare fuori dai confini comunali".



Certo, se avessimo più circuiti ciclabili sarebbe ancora meglio.

"A giorni termineremo la cartellonistica delle piste ciclabili nel centro storico, la cosiddetta 'ciclopolitana'. Ci tengo a sottolineare che, a proposito dei monopattini, Bit Mobility si è aggiudicata il servizio di noleggio sul modello del bike-sharing, ma a costo 0 per l’amministrazione che ha messo a disposizione solo gli spazi per gli stalli e la ciclopolitana che è passata dagli 8 ai 32,5km. ".



Aumenterete le corsie dedicate anche su suolo stradale ma per veri e propri nuovi circuiti quanto bisognerà aspettare? Penso a Viale San Bartolomeo che ne ha pronta una parte ma non quella che arriva in Viale Italia

"Verrà ricavata quando ci sarà lo spostamento del muro dell'Autorità di Sistema Portuale una volta concluse le operazioni di spostamento dei binari che arrivano a Calata Malaspina".



E il Miglio Blu che, a quanto pare, partirebbe dai cantieri Sanlorenzo per arrivare a Muggiano?

"Per quello appaltano i lavori questa estate ma intanto creiamo una nuova pista ciclabile su Via Valdilocchi che costeggia il canale sino alla rotatoria di intersezione con Via delle Casermette per poi continuare su strada in Via delle Pianazze".