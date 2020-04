"Modello lombardo di Toti ha fatto danni anche qui"

La Spezia - "Noi avevamo già chiesto all’ASL la previsione di un Piano di gestione dell’emergenza fin dal 6 marzo e successivamente il 19 e il 25 marzo con apposite note inviate anche alla prefettura e al sindaco". Mette i puntini sulle i il Manifesto per la Sanità Locale per voce dell'avvocato Rino Tortorelli. Definisce "opportuna ma tardiva" la presa di posizione di Peracchini nei confronti dell'azienda sanitaria e "grave" il fatto che questa "abbia comunque disposto per trasferire pazienti Covid-19 positivi all’Alma Mater; disposizione bloccata per l’opposizione di medici, cittadini e organizzazioni sindacali, come per il caso della Don Gnocchi". E' a Genova che bisogna cercare il mandante secondo l'associazione di cittadini che da anni si batte per una sanità migliore. "L’ASL ha deciso di percorrere altra strada, quella cioé imposta da Alisa che sta gestendo l’attuale fase di emergenza in Liguria secondo il modello lombardo - ora per fortuna sotto indagine - e che ha prodotto risultati sconfortanti a differenza del Veneto che, pur amministrato da forze politiche analoghe a quelle della Lombardia, ha saputo gestire l’emergenza in maniera diversa".



Il punto iniziale, sollevato ormai da molte parti, è quello della mancata differenziazione tra ospedali: uno per i pazienti Covid-19 e uno per gli altri. "Alla Spezia questa gestione lombarda ha comportato problemi di diffusione del virus tra pazienti ed operatori - sottolinea Tortorelli, già presidente del Tribunale del Malato -. E poi ancora non avere un piano per i ricoveri Covid; non effettuare una seria gestione degli esami (tamponi e sierologici) arrivando finanche a smarrire i tamponi; non procedere alle dovute assunzioni di personale; non aver protetto gli operatori sanitari fin dall’inizio, in modo che non si contagiassero e ammalassero, portando il virus a domicilio".

Alcune scelte, come appunto quella di trasferire i Covid positivi in dimissione alla Don Gnocchi o all’Alma Mater, sono state impedite dalla mobilitazione dei sanitari, dei cittadini e delle organizzazioni sindacali. "A proposito della mobilitazione civica, non si può che rilevare positivamente che, oltre ad aver impedito decisioni inopportune, molti cittadini, pur costretti a casa dalle misure di contenimento, hanno manifestato il loro interesse al tema sanitario e il loro reale bisogno di partecipazione", sottolinea Tortorelli.



La petizione on line lanciata dall'associazione e diretta al presidente della Regione e al sindaco della Spezia è stata sottoscritta da 1.344 cittadini ad oggi. "Ora è indispensabile, per affrontare la cosiddetta Fase 2, oltre a procedere alla differenziazione degli ospedali, procedere ad una seria pianificazione della sorveglianza attiva del territorio - aggiunge Tortorelli -. Gli obiettivi sono la programmazione dei luoghi per i dimessi (la persona guarita può essere contagiosa 14-21 giorni); l'informazione dettagliata alla popolazione di continuare a mantenere le misure di sicurezza con obbligo per tutti di indossare le mascherine fuori casa; il coinvolgimento dei medici di medicina generale per la sorveglianza attiva ed anche per le misure da adottare per le visite ambulatoriali". E ancora: istituire una task force territoriale, sia mobile che in ambulatorio, con competenza e risorse e aumentare la funzionalità dei laboratori dell’ASL per effettuare indagini a tappeto e garantendo linee guida comuni di indagine diagnostica anche per i laboratori privati. Infine "procedere alle dovute assunzioni come disposto dalla ASL nella delibera del marzo 2019".