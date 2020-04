"Mio padre morto di Covid-19, i suoi effetti personali smaltiti"

La Spezia - “Sono la figlia di uomo che è entrato in ospedale il 6 di marzo per un motivo diverso da quello che lo ha portato alla morte nella giornata del 22 marzo, cioè questo maledetto virus. Non so se quando è entrato era già positivo o lo è diventato in ospedale. Fatto sta che ora non c'è più. E mi chiedo: è giusto che gli effetti personali vengano smaltiti tutti, compreso documenti, carte di credito e chiavi di casa?”. Se lo chiede un lettore, che ci ha scritto per esporre il suo caso. Che non sarebbe isolato. Ma questo come altri sarebbe riferiti esclusivamente ai primi giorni dell'esplosione della pandemia nella nostra zona – una magra manciata di settimane fa -, quando, appunto, sarebbero stati smaltiti alcuni oggetti appartenenti ai defunti dei nosocomi spezzini. “Ero sconvolta, quando sono riuscita a parlare con la caposala era troppo tardi: tutto smaltito”, continua chi si scrive, che a mente fredda osserva: “È già molto triste non riavere il cellulare, l'orologio e altre cose, ma i documenti , le carte di credito, le chiavi di casa sono oggetti che possono servire a chi resta, per tutte quelle pratiche da fare dopo la morte di una persona cara. Io ho chiamato la banca di mio papà per sapere se aveva carte di credito e sono riuscita a bloccarla, ma se per caso avesse avuto anche altre carte su altri conti in altre banche di cui non sono a conoscenza? E se non avessi avuto copia delle chiavi di casa? Se è procedura smaltire tutto, dovrebbero almeno redigere una lista delle cose che erano in possesso del paziente”.



Ma no, al netto degli errori che ci possono essere stati, la procedura, assicurano dalla sanità spezzina, non è questa, bensì riconsegnare ai congiunti ciò che apparteneva al paziente defunto. Tant'è che non mancano accumuli di materiale nelle cassette dell'ospedale, in primis caricabatterie. E senz'altro in questi giorni di emergenza sanitaria andare a recuperare gli effetti personali sarà operazione non banale, viste le vigenti misure anti contagio nonché il fatto che, in caso di decesso da coronavirus, i parenti che vivevano con la persona defunta sono verosimilmente in quarantena. Ma orologi, catenine e via dicendo – questo vuole la regola – vengono conservate e riconsegnate, e chi è incappato nello smaltimento degli stessi ha pagato con ogni probabilità il momento di grande tensione e super lavoro che la sanità locale sta affrontando con impegno e dedizione.



N.R.