"Miglioramento lento e costante, partiamo con un tavolo per arrivare preparati alla fase 2"

La Spezia - “Costante e lento miglioramento su tutti i parametri. Queste sono tutte buone notizie”. Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto serale per l'aggiornamento alla popolazione del Covid-19. In totale su tutto il territorio ligure si contano 4.520 persone colpite dal virus alla Spezia ne sono confermati 484. Nel commento della giornata Toti ha spiegato le prime fasi di lavoro del tavolo tecnico con tutte le realtà economiche e produttive, le associazioni di categoria per la preparazione della fase due nel momento in cui terminerà il lockdown : “Abbiamo incontrato le categorie economiche, università e Autorità portuali per tutte le misure della fase 2, salvo decisioni del Governo e dobbiamo arrivarci preparati. Abbiamo pensato ad un tavolo con la commissione scientifica della Liguria. Nelle prossime ore studieremo la nascita di questo tavolo regionale e per capire quali settori riapriranno. L'economia che riparte si tradurrà anche in termini rientro al lavoro e trasporti. Continuiamo a monitorare i fronti caldi. “Prosegue la distribuzione delle mascherine – ha proseguito Toti - siamo a più di 100mila al giorno e per un milione di famiglie ci vorranno una decina di giorni. Poi ripartirà il riassorbimento delle scorte e dalle prossime settimane mascherine anche nelle edicole”.

Dopo l'intervento di Toti è seguito quello dell'assessore alla Sanità Viale che ha annunciato l'arrivo di nuovi medici della Protezione civile per le Rsa: “ Si è lavorato per azioni mirate con un coordinamento di Alisa che avrà un'unità di organizzazione”.

L'assessore Viale ha fornito anche un dato relativo ai tamponi eseguiti sul personale sanitario ligure: “Su 3.560 tamponi sul personale sanitario – ha spiegato Viale – il 2.6 per cento risulta positivo al virus. Una percentuale contenuta e che si accompagna a una serie di misure sulla protezione del personale. Alisa inoltre oggi ha partecipato al tavolo della Fase 2 e le proposte fatte hanno avuto un'accoglienza positiva sulla base i dati presentati. La reazione da parte del tessuto economico è stato di massima condivisione”.