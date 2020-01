"Mi chiamo Ester e credo nel futuro". Il testo di Lisa commuove la Sala Dante

La Spezia - "Mi sono immedesimata nei panni delle bambine che possono aver vissuto questa tragedia. Ho cercato di scrivere in forma di diario quello che le è accaduto. Ho cercato di riportare una di queste storie". Lo ha raccontato la giovanissima Lisa Leri, 16 anni studentessa del liceo classico Lorenzo Costa della Spezia, che questa mattina ha letto il suo lavoro che le è valso il premio alla memoria di Adriana Revere e Franco Cetrelli, giovanissimi deportati nei campi di concentramento e là uccisi, nel corso del consiglio comunale per le celebrazioni del Giorno della Memoria.

La mattinata si è aperta con le celebrazioni nel giardino del Liceo Mazzini della Spezia per poi proseguire con la passeggiata della Memoria fino alla Passeggiata Morin per poi raggiungere il culmine, in Sala Dante, con il consiglio comunale straordinario. Il Prefetto Antonio Lucio Garufi ha consegnato le medaglie d’onore ai cittadini italiani, o loro famigliari, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti.



Il prefetto Garufi ha quindi consegnato la medaglia d’onore a Franco Bruni e Armando Ragnoli Per Franco Bruni hanno ritirato l'onorificenza i nipoti Bruno Giraldi e Franco Bruni e per Armando Romagnoli ha ritirato l'onorificenza il nipote Gian Paolo Ragnoli. A seguire, sono state consegnate a Matteo Deseno, Luca e Alessia Visigalli, Lisa Leri e Laura D'Asaro le borse di studio conferite da ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) agli studenti vincitori del Concorso "Franco Cetrelli – Adriana Revere".

Le parole di Lisa hanno illuminato la Sala Dante, avvolta nel buio per permettere agli studenti di esporre i propri elaborati supportati da video. Il testo esordisce con "Mi chiamo Ester e credo nel futuro". La giovanissima studentessa ha raccontato la storia di Ester: una bambina, bravissima a scuola che in un primo momento non capisce cosa stia succedendo nel 1941.

In un primo momento pensa che la stiano allontanando da scuola perché è troppo brava, non trovando nessun docente disposto a farle lezioni private deve rinunciare allo studio. Poi, il dramma e la poca consapevolezza che quel viaggio in treno, in un posto dove si mangia male e si lavora tutto il giorno, sarà l'ultimo che condividerà con l'adorata madre che non rivedrà più. La storia di Ester finisce nel peggiore dei modi, anche la piccola non smetterà mai di credere nel futuro, perché lei pensa di andare a fare una doccia. Le sue compagne piangono, lei andrà nella camera a gas senza fare mai più ritorno.

Sono stati gli applausi, a scroscio, ad accompagnare Lisa al suo posto tra gli sguardi di orgoglio dei suoi amici e dei professori che l'hanno accompagnata.

La storia raccontata da Lisa rientrava, come detto, nella presentazione degli elaborati degli studenti vicintori di vari concorsi oltre a quello dell'Aned del quale faceva parte anche l'elaborato dei ragazzi dell'istituto Fossati Da Passano, del distaccamento di Varese Ligure. Loro hanno realizzato un video molto particolare basandosi su ciò che può provocare, e nel caso dello sterminio, ha provocato. Lo hanno fatto mettendo sullo sfondo, e come stacco di immagine tra una sequenza e l'altra, le tre scimmiette: "Non vedo", "Non sento", "Non parlo".

Tre stacchi al termine dei quali sparisce chi è ed è stato vittima dell'indifferenza.

Tantissimi gli elaborati di tutte le scuole spezzine e di alto livello e quest'anno la forma di esposizione più celebrata è la poesia. Parole importanti, dette dai più giovani ai quali gli adulti dovrebbero trasmettere la passione per la memoria.

A ricordare il peso che deve avere la memoria sono stati anche il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, la vice sindaco Genziana Giacomelli (il sindaco Peracchini era assente per la riunione con i vertici Enel a Roma, e dalla presidentessa dell'Aned della Spezia che ha conferito i premi.

Il presidente Guerri ha ricordato: "Il progetto finale dello sterminio di massa non è giunto a compimento. Il nostro compito oggi è portare avanti gli ideali della pace e della libertà".

La vice sindaco Giacomelli ha speso alcune parole anche per la senatrice Liliana Segre: "Gli attacchi sui social nei suoi confronti sono l'esempio del male irragionevole e la nostra comunità ha il dovere di isolarli".

"Sono stati consegnati 61 lavori - ha detto la presidente dell'Aned della Spezia Doriana Ferrato -. Vedere una così grande partecipazione è per me sempre un grande onore".

Oltre alle premiazioni per gli studenti nel corso della cerimonia sono state consegnate anche alcune medaglie alla memoria per i parenti dei deportati. La Spezia ha un triste primato: la maggior parte dei deportati spezzini finì a Mauthausen.