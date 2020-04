"Mascardi, Manzoni e la peste"

La Spezia - L’analogia storica porta più volte, in questi giorni, a fare riferimento alla peste di Milano dei “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni. I tempi sono ben diversi, ma gli atteggiamenti delle persone, così come il Manzoni li descrive, sembrano talora avere attinenza con quelli di oggi. La peste descritta nel romanzo è quella che imperversò a Milano e in Lombardia nel 1630. Manzoni, che vive nell’Ottocento, non l’aveva conosciuta di persona, e si era documentato in varie fonti, sia per il romanzo in quanto tale, sia per la “Storia della colonna infame” che, già inserita nel testo iniziale (”Fermo e Lucia”), fu poi oggetto di un saggio a se stante, pubblicato nel 1840. Ebbene, tra gli autori seicenteschi che ispirarono “don Lisander” per la descrizione non tanto e non solo della peste, quanto per i comportamenti umani che furono collegati all’epidemia ci fu anche un sarzanese, Agostino Mascardi. Mascardi, gesuita e letterato vissuto tra il 1590 e il 1640, apparteneva alla nota famiglia sarzanese alla quale è oggi intitolata una delle strade del centro città, dove si trova il seminario vescovile. La peste di Milano è il tema di uno scambio di lettere tra lui e un noto autorie letterario del Barocco, Claudio Achillini. A quel carteggio, citato dal Manzoni nella “Colonna infame”, lo studioso Eraldo Bellini ha dedicato un suo studio, pubblicato nel 2013 su “Aevum”, rivista della facoltà di Lettere dell’Università Cattolica di Milano. Va precisato che, nel tempo della peste, sia Mascardi sia Achillini erano ben conosciuti in Italia, Mascardi in particolare per aver lavorato con gli Estensi e con i Savoia. Nelle due lettere, sia lui sia Achillini, benché appartenenti a scuole di pensiero diverse, accettano l’idea che l’infezione potesse essere diffusa da esseri umani malvagi (i cosiddetti “untori”) o da poteri diabolici. Una tesi, questa, rifiutata con decisione dal Manzoni: la congiura ordita a Milano contro i presunti “untori” e descritta nella “Colonna infame”, a suo giudizio, ebbe infatti successo soprattutto grazie all’ignoranza popolare riguardo le vere cause di trasmissione del male. Pertanto la sua stroncatura rispetto al carteggio è radicale. Nel romanzo, però, il nome di Mascardi non compare più, nemmeno in modo indiretto, il che suggerisce a Bellini l’ipotesi di una certa comprensione di “don Lisander” verso il sarzanese (e non invece verso l’Achillini), ancorché appartenente al “mai abbastanza vituperato Seicento”. Manzoni, peraltro, conosceva ed apprezzava un altro scritto del Mascardi, l’”Arte istorica”, trattato importante per la fondazione di una scienza moderna della critica storica.