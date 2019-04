"Mare, monti e disabilità", appuntamento al Mirabello

La Spezia - La Fondazione Harea onlus e l’Associazione Life on the sea onlus indicono per la giornata di sabato 13 aprile 2019, alle ore 9.30, una conferenza stampa per la presentazione del progetto “Mare Monti e Disabilità” che si terrà a bordo della motonave "Ibis" al Molo Mirabello alla Spezia. Il progetto si completa con la collaborazione di Opi – Ordine Professionale Infermieri di La Spezia e La Missione Sportiva di Sarzana e permette alle persone con gravi disabilità di poter usufruire delle opportunità, offerte loro gratuitamente, che mirano a garantire un miglioramento della qualità della vita. Il progetto “Mare Monti e Disabilità” propone uscite sulla neve , grazie alle collaborazioni in atto con gruppi di maestri di sci al momento a Folgaria e al Cerreto, propone ancora delle uscite con la motonave IBIS nel golfo dei Poeti e , a breve, delle uscite mirate nelle città vicine. Il progetto ha il patrocinio dei servizi sociali del Comune della Spezia e sarà illustrato alla presenza degli assessori del Comune della Spezia Medusei e Piaggi.