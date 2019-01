"Manifesto per la sanità locale", presidio davanti al cantiere del Felettino

Sabato mattina alle 10.

La Spezia - Le associazioni Confederazione Centri Liguri Tutela del Malato, Cittadinanzattiva, S.O.S. Sanità spezzina oltre a cittadini e professionisti della sanita', hanno indetto un presidio per il giorno sabato 26 gennaio alle 10 davanti l'area del cantiere per la costruzione del nuovo ospedale del Felettino.



L'iniziativa e' promossa per lanciare l'iniziativa “Manifesto per la sanità locale”. “La Regione Liguria - scrivono in una nota i firmatati del manifesto -, dal 2008 in avanti, ha pesantemente penalizzato la nostra Provincia dal punto di vista delle risorse economiche, dei posti letto e del personale sanitario. In conseguenza di tale sperequazione, c’è stato e continua ad esserci un grave disagio nei cittadini e nei lavoratori; ma anche un danno economico per la nostra Asl, dovuto all’emigrazione dei nostri cittadini, per le prestazioni sanitarie e per i ricoveri, verso altre Asl. Da piu' parti, nel corso degli anni, e' stato denunciato questo progressivo degrado”.

“Forse tali azioni sono state poco organiche e troppo individualiste - si legge nella nota -; in ogni caso, non hanno avuto il sostegno necessario e sperato; e sono state ignorate dalle istituzioni, sia politiche (nazionali e regionali) che amministrative. Ma ignorate soprattutto dai Sindaci, che hanno nella Conferenza dei Sindaci un’arma di controllo e di intervento sulla gestione della sanità locale”.



“Il manifesto da noi redatto - si legge ancora nella nota - nasce, quindi, dal desiderio di riunire tutti i cittadini in un’unica protesta, per unire le idee, evitare la dispersione delle energie e proporre anche progetti alternativi di politica sanitaria. Il nostro progetto è aperto a tutte le iniziative che vogliano contribuire alla nostra lotta, provengano esse da ordini professionali, da sindacati, da associazioni culturali e di volontariato, o da singoli individui”.



In occasione del presidio saranno illustrati i 10 punti in cui si articola il Manifesto. “Uno dei quali riguarda la richiesta alle Istituzioni per la costituzione di una commissione civica partecipata sul nuovo ospedale - conclude la nota - del Felettino, in maniera da rendere trasparenti le scelte sui finanziamenti, sui tempi di costruzione e sulle eventuali responsabilità nei ritardi. Saranno presentati anche i vari soggetti che, durante gli incontri preparatori dei mesi scorsi, hanno dato la loro adesione al progetto. Saranno indicati i successivi percorsi di incontro con la cittadinanza e con le Istituzioni”.