"Mancata consegna divisa, ora i dipendenti si vestano come vogliono"

La Spezia - Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cobas ed Ugl, in seguito al mancato rispetto dei termini di consegna della massa vestiario previsti da relativo accordo, comunicano che "a far data dal ricevimento della presente il personale sprovvisto di capi aziendali non sarà in alcun modo tenuto ad indossare nè tanto meno ad acquistare capi similari a quelli in dotazione". Lo hanno scritto in una lettera inviata all'ad di Atc Esercizio Francesco Masinelli e al responsabile Ufficio Affari Generali, Riccardo Venturini: "Per questo motivo i dipendenti saranno liberi di indossare abbigliamento di propria scelta ed a propria disposizione senza per questo incorrere in alcun tipo di sanzione disciplinare".