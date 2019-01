"Mancano cartelli, ambulanze e vigili del fuoco sbagliano strada"

Situazione da risolvere in Salita Castelvecchio, località Pieve Alta. Il consigliere Biagi porta il tema in consiglio comunale.

La Spezia - In Salita Castelvecchio, in località Pieve alta, è sorto un importante numero di palazzine. Costruzioni recenti non accompagnate tuttavia da una adeguata cartellonistica stradale. Un problema, questo, segnalato da alcuni residenti al consigliere comunale di maggioranza Andrea Biagi (Forza Italia – Toti), che ha deciso di portare il problema in consiglio comunale con un'interpellanza in aula che troverà spazio nel corso della seduta di martedì prossimo, 15 gennaio, in programma alle 20.45.



“I cittadini – spiega Biagi - mi riferiscono che risulta problematico raggiungere i vari palazzi perché mancano i cartelli con l'indicazione dei vari numeri civici. Un problema che si fa particolarmente sentire in situazioni di emergenza: accade infatti che i vigili del fuoco e le ambulanze sbaglino strada con conseguenti possibili rischi e danni alle persone”. Biagi interpella il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore competente Paolo Asti “perché - continua l'interpellanza - si risolva il problema maniera consona onde evitare ritardi e intralcio alla circolazione stradale specie per i mezzi di soccorso”.