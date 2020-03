La Spezia - "Volevo sapere come oppure a chi bisogna rivolgersi per la posta di Melara, è chiusa e lo sportello automatico non funziona da venerdì scorso" Parole d'amarezza da parte di un residente della zona che ha riscontrato il disservizio. Una situazione complessa in questi giorni di emergenza sanitaria dove gli obblighi ministeriali impongono spostamenti limitati e solo in caso di estrema necessità.