"Limiti di velocità, pedaggi autostradali e servizi vanno rivisti"

La Spezia - "L'auspicio è che la nuova concessione possa intervenire sia sui limiti di velocità sulle tariffe autostradali troppo alte per i servizi che offrono. Diventa anche fondamentale l'inserimento di un servizio di radio che è assente". Sono le parole della presidente di Confindustria Francesca Cozzani nel corso dell'illustrazione del piano degli interventi che Regione ha segnalato al Ministero in vista delle scadenze delle concessioni ad Anas e Salt. Al termine della relazione dell'assessore Giampedrone, infatti, sono seguiti gli accorgimenti sia di Confindustria che di alcuni sindaci e assessori della Val di Magra e della Val di Vara.



Come sottolineato dall'assessore regionale alcune proposte, ad esempio quella della radio, sono già state inserite altre verranno integrate. Tra i sindaci la prima a prendere la parola è stata la prima cittadina di Arcola Monica Paganini, ex dirigente Salt che ha detto: "E' fondamentale lavorare sul riequilibrio dei pedaggi dei caselli di Sarzana e Santo Stefano Magra che risulta il più oneroso. Rivolgo questa richiesta all'assessore Giampedrone in modo che si faccia portavoce nella nuova concessione. Il Ministero nel nuovo bando deve operare per il riequilibrio dei pedaggi perché può garantire un maggiore funzionamento di tutto il sistema".

Dal Comune di Maissana, il sindaco di Maissana, ha chiesto un altro casello autostradale nell'area dell'Alta Val di Vara. La richiesta però non ha avuto seguito, perché come ha spiegato l'assessore Giampedrone si tratta di una zona di confine tra due concessioni differenti.