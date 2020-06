"Licenziamento illecito per una lavoratrice delle assicurazioni, tribunale accoglie nostro ricorso"

La Spezia - "Sono occorsi ben tre anni dalla presentazione del ricorso al Tribunale del Lavoro da parte di una impiegata contro il licenziamento intimatole dalla agenzia di assicurazione presso cui lavorava, ma finalmente il Giudice, con sentenza n° 78/2020 pubblicata il 26/05/2020, ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento subito". E' quanto si legge in una nota di Firs Cisl della Spezia che prosegue: "Grazie alle argomentate rivendicazioni presentate nel ricorso, approfondite poi durante le numerose udienze del processo e riassunte infine nella memoria conclusiva dall'avv. Emanuele Buttini, dello Studio Legale Valettini di Aulla, sono state inoltre accolte numerose richieste di risarcimento sia per voci retributive non corrisposte che per errati conteggi riscontrati dalla First Cisl nelle buste paga della lavoratrice".



E' giunta così a conclusione la prima delle vertenze a favore di proprie iscritte del comparto agenzie assicurative che la FIRST CISL Liguria si è vista costretta a portare alle decisioni del Tribunale del Lavoro spezzino. Due altri ricorsi recentemente non erano arrivati a sentenza, in quanto tra le parti preventivamente si era raggiunto un accordo conciliativo che riconosceva un equo risarcimento alle dipendenti. Con la piena ripresa delle attività in Tribunale, si terrà prossimamente la prima udienza di un'ulteriore causa.



Quando non riesce a tutelare con accordi in sede sindacale i propri iscritti, la FIRST CISL continua così in sede giudiziale la propria attività a sostegno dei dipendenti delle agenzie di assicurazione, settore particolarmente "debole" del lavoro dipendente sia per il numero ridotto degli addetti, sia per l'adozione da parte di numerosi agenti di un contratto nazionale, firmato da due sindacati autonomi per nulla rappresentativi dei dipendenti del settore.