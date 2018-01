'Liberi e uguali', ecco il quintetto spezzino

La lista capitanata da Pietro Grasso sfodera i nomi spezzini. C'è anche Luigi Liguori, consigliere comunale alla Spezia eletto nella lista di Paolo Manfredini.

La Spezia - Liberi e Uguali La Spezia ha i propri candidati alla Camera e al Senato: Vincenzo Muratore, Luigi Liguori (consigliere comunale spezzino), Silvia Gobbetti, Valentina Bosello e Laura Canale sono le cinque figure individuate dopo un accurato e proficuo percorso partecipato.



"Candidature - si legge in una nota - che testimoniano al meglio la volontà di rappresentare tematiche di fondamentale importanza quali il lavoro, la precarietà, la sanità, la salute, l’insegnamento, la parità di genere, la cultura e l’inclusione sociale".

Nella giornata di mercoledì 31 gennaio, a partire dalle 18 e 30, i candidati verranno presentati in concomitanza con l’inaugurazione del Point in Via del Torretto 8, angolo Via Vanicella a La Spezia.



Chi si candida



Vincenzo Muratore, 48 anni, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale che vede capolista l’Onorevole Luca Pastorino, operatore Oss, impegnato nella battaglia che da anni vede i lavoratori Coopservice in prima linea nel riconoscimento contrattuale della categoria. Un nome che vuole rappresentare le istanze dei lavoratori Coopservice, affinchè venga riconosciuta una miglior assistenza al paziente, un corretto inquadramento contrattuale e adeguati carichi di lavoro. Con il nome di Vincenzo vogliamo dar voce a tutti i lavoratori che, quotidianamente, offrono un servizio fondamentale alla società, pur venendo screditati. Ringrazio Liberi e Uguali, ha dichiarato Muratore, che mi ha riavvicinato alla politica dopo 20 anni di astensione.



Luigi Liguori, classe ’55, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale, medico di famiglia nel quartiere di Fabiano, presta assistenza con il SSN e gratuitamente ai migranti ospitati nelle strutture Caritas. Dallo scorso giugno consigliere di opposizione nel Comune di La Spezia, eletto nella lista Civica “La Spezia, Bella, Forte e Unita.”



Silvia Gobbetti, 39 anni, candidata alla Camera dei Deputati nel seggio Proporzionale, membro per cinque anni della direzione provinciale e dell’Unione comunale di Sarzana. Attiva nei referendum contro le trivelle e per il No alla riforma costituzionale, ha svolto attività sindacale all’interno della CGIL nella categoria di funzione pubblica come membro del direttivo e come referente sulle cooperative sociali.



Laura Canale, classe ’52, candidata al seggio uninominale del Senato, per 30 anni responsabile di programmi e progetti europei in Regione Liguria. Ha fondato la cooperativa di comunità Officine del Levante che amministra per corrispondere a fabbisogni dei cittadini in termini di servizi, organizzazione di eventi, informazione, formazione e cultura.



Valentina Bosello, classe ‘77, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio Proporzionale, insegnante precaria attiva nel mondo del sociale, del volontariato, nel campo dei diritti civili e dei migranti. Porta avanti battaglie per la parità di genere, per un’educazione scolastica più inclusiva e per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone LGBT.