"'Liberi di (a)mare, insieme per Marola' inizia con un vero momento di partecipazione"

La Spezia - Venerdì 20 settembre, dalle 18 all’area verde di Marola, nel contesto della 1a sagra "Insieme per Marola", organizzata da borgata di Marola, Società Popolare di Mutuo Soccorso e Murati Vivi, si terrà un dibattito pubblico sul tema del rapporto tra aree militari e città.



"Sarà un momento di vera partecipazione, di confronto e di discussione dal basso, con lo scopo di fare il punto sulle battaglie che in questi anni abbiamo intrapreso e guardare ad un futuro in cui la comunità di Marola possa riappropriarsi degli spazi che 150 anni fa le furono tolti, ritrovare il suo mare senza i veleni e i muri che lo rendono inaccessibile", spiegano i Murati Vivi.



Parteciperanno l’avvocato Valentina Antonini, il giurista ambientale Marco Grondacci.

Interverrà il collettivo Pianeta X che insieme a diverse realtà locali, tra le quali i Murati Vivi, sta organizzando la mobilitazione in occasione del 3° Sciopero Globale per il Clima del 27.09.



Sono stati invitati: l’onorevole Traversi (attualmente sottosegretario al MIT), che mesi or sono annunciò la disponibilità di fondi per la bonifica dall'amianto nell'arsenale, il sindaco Peracchini, l’assessore Casati e il presidente (Marco Tarabugi) ed i membri della commissione consiliare Ambiente del Comune della Spezia che hanno seguito le ultime vicende inerenti alla questione amianto.