"Lega abolizione caccia, solito intervento scandalistico"

La Spezia - "La Lega abolizione caccia richiama, come al solito, l’attenzione dell’opinione pubblica in modo scandalistico, denunciando pubblicamente che la Regione Liguria approfitterebbe dell’occasione, per 'infilare alla chetichella in provvedimenti a sfondo economico anche palesi marchette elettorali per soddisfare piccoli egoismi e clientele'. Inoltre, la LAC parla di 'assoluta mancanza di senso delle priorità, di decoro istituzionale' e di 'vergognose furbizie' che sarebbero perpetrate, con tale Ordinanza, dalla Regione stessa". Lo si legge in una nota diffusa da Federcaccia La Spezia, che "evidenzia la tendenziosa e sviante interpretazione data dalla LAC all'ordinanza della Regione Liguria con cui, come del resto nelle altre Regioni italiane, in perfetta conformità al DPCM 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020, è consentito lo svolgimento, quali attività motorie e sportive, all'interno dei confini regionali, anche, tra l'altro, della caccia di selezione agli ungulati e dell'attività di addestramento cani".



"L'art. 1, alla lett. a) - prosegue il sodalizio venatorio - autorizza gli spostamenti all'interno dei confini regionali per esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, essendo posto specificamente il solo divieto di spostamenti interregionali a differenza dei divieti posti con il precedente DPCM 10.4.2020. Lo stesso art.1 alla lett. f) consente specificamente, sempre a differenza della formulazione dell'art.1 lett. f) del DPCM 10.4.2020, il libero svolgimento dell'attività sportiva - oltre che motoria - in forma individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza, ponendosi così quale ulteriore motivo che giustifica lo spostamento all'interno della Regione. La caccia di selezione, essendo al contempo attività sportiva e motoria, è dunque consentita; oltretutto risponde alla acclarata necessità di contenere l'esubero degli ungulati che provocano danni alle attività agricole espressamente autorizzate dall'allegato 3 al DPCM che non a caso (codice ateco 01) ricomprende anche la caccia e servizi connessi".



"Deve quindi concludersi - si legge ancora - che la caccia di selezione, in quanto non attività meramente ludica bensì ascrivibile alle attività sportive e motorie in forma singola all'aperto, purchè svolta nel rispetto della distanza di sicurezza, soddisfacendo oltretutto all'interesse e alla necessità di tutela del mondo agricolo, è consentita dall' art 1 lett. a) e f) del DPCM 26.4.2020 anche con spostamenti da comune ad altro comune all'interno della Regione di appartenenza. E ciò ha trovato espressa conferma nella circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020 e nelle risposte fornite dal Governo a chiarimento del DPCM del 26 aprile 2020. Le stesse considerazioni valgono per l'allenamento dei cani in zone all'aperto, allo scopo dedicate e perimetrate, per il cui accesso il cacciatore fruitore, in forma singola e comunque con l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza, paga un corrispettivo economico. Dunque la gestione di dette zone è imprenditoriale/commerciale e trova pertanto ulteriore autorizzazione nell'art. 2 comma 1 del dpcm 27.4.2020 che liberalizza espressamente le attività imprenditoriali/commerciali di cui all'allegato 3 fra cui, come detto, le attività agricole, la caccia e i servizi connessi. Le zone allenamento cani ricadono all'interno di aziende agrarie e rappresentano per queste una voce di ricavo economico a carattere imprenditoriale/commerciale, sicchè pretendere di vietarne l'utilizzo da parte del singolo cacciatore significherebbe contravvenire sotto molteplici profili al DPCM 26.4.2020".



Federcaccia esprime quindi "pieno appoggio alla Regione Liguria, che con tale Ordinanza si è premurata anche del benessere dei cani e dei cittadini liguri proprietari dei cani abbisognano di un regolare allenamento e addestramento, nonché di riprendere la normale attività di gestione degli Ungulati, anche per evitare che alla gravissima situazione che stiamo vivendo si assommino ulteriori danni, a causa dell’impatto che un loro incremento incontrollato produrrebbe all’agricoltura e alla sicurezza stradale. La LAC ha perso un'altra occasione per tacere".