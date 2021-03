“Leadership al femminile”, il webinar della “Casa delle Donne”

La Spezia - È uno dei temi più attuali nel dibattito pubblico. Ed è anche il titolo scelto dalla “Casa delle Donne” per il suo primo seminario online. La leadership al femminile è uno di quegli argomenti di cui molte donne non vorrebbero più sentir parlare. Nel senso che il giorno che si raggiungerà la vera parità di genere - da cui molti Paesi, tra cui il nostro, sembrano essere ancora lontani - non ci sarà più bisogno di parlarne.

La “Casa delle Donne”, associazione nata alla Spezia nel 2014 e che i problemi delle donne, anche quelli più gravi e penosi, li vive e li conosce da vicino – fosse solo perché i suoi 105 soci sono quasi tutti di genere femminile – ha organizzato per venerdì 12 marzo un webinar importante. Importante perché invece di parlare di disparità e difficoltà del quotidiano dovute alle differenze di genere, questa volta metterà al centro le donne che ce l’hanno fatta. Che poi, ognuno nel suo piccolo, sono la maggior parte.



A introdurre il seminario online aperto a tutti, sarà Federica Grigolato, presidentessa dell’Associazione e ideatrice e promotrice dell’evento: “Lo scopo di questa tavola rotonda è quello di raccontare i successi professionali e personali di tre donne che prestano tutti i giorni il loro prezioso lavoro a servizio della comunità – afferma Grigolato – Mi auguro che da questo primo convegno, cui seguiranno altri appuntamenti online finché non sarà possibile organizzarne di persona, possa emergere un segnale positivo di incoraggiamento per tutte le donne.”



Ospiti del webinar saranno personalità di alto profilo, rappresentanti di quella leadership al femminile che questo incontro digitale si presta ad affrontare, approfondendo molti aspetti legati al tema delle donne in ruoli di primo piano, tema sempre più al centro del dibattito attuale. A portare la propria testimonianza saranno: Liliana Dell'Osso, Professore ordinario di Psichiatria e Direttrice della Clinica Psichiatrica dell'Università di Pisa, insignita del riconoscimento “Top Italian Woman Scientist 2021” per l’impegno e l’alto numero di citazioni nella ricerca scientifica, avendo all’attivo oltre 800 pubblicazioni su riviste scientifiche; Stefania Artioli, medico chirurgo e Primario degli Infettivi di Asl 5, tra le protagoniste alla Spezia di questo lungo anno di pandemia e punto di riferimento per molti spezzini e non. E infine altra ospite della “Casa delle Donne” nella giornata di venerdì prossimo sarà l’Onorevole Manuela Gagliardi, di professione avvocato e prima vicesindaco donna del Comune della Spezia.

A moderare l’evento sarà la giudice Cristina Failla, ex presidentessa della “Casa delle Donne” e altro fulgido esempio di donna leader. Il supporto tecnico sarà fornito da Jacopo Giovenale.



Per partecipare al webinar è sufficiente collegarsi venerdì 12 marzo alle ore 17.00 al link https://us02web.zoom.us/j/89015454127



Info: +39 348 5490150 / lacasadelledonne@outlook.com / Fb: La Casa delle Donne La Spezia





Annamaria Giannetto Pini