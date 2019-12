"Le sostanze pericolose in agricoltura" tema di un seminario

La Spezia - Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose è il tema della campagna 2018-2019 dell’EU-OSHA, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. L’Inail è il Focal Point per l’Italia dell’Agenzia, quale riconoscimento del proprio ruolo di baricentro nel sistema di welfare a tutela del lavoro sicuro; così, in questo scorcio del biennio, la Direzione Territoriale Inail della Spezia propone un incontro per fare il punto su uno specifico settore in cui vengono usate sostanze pericolose. I lavoratori sono esposti a sostanze pericolose in molti ambienti di lavoro e sono frequenti soprattutto in settori quali l’agricoltura, la produzione e l’edilizia. Proprio all’agricoltura è dedicata questa giornata seminariale; l’uso di prodotti fitosanitari costituisce una necessità irrinunciabile per lo sviluppo delle coltivazioni, ma è certamente pericoloso per i lavoratori, senza un’adeguata prevenzione.



Il seminario "Le sostanze pericolose in agricoltura", aperto alle imprese ed agli hobbisti del settore, si terrà il 13 dicembre dalle ore 9 a Sarzana presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Parentucelli-Arzelà. Consolidare una cultura della prevenzione è fondamentale, a partire dalla scuola; è per questo particolarmente significativa la presenza degli studenti degli ultimi anni del corso professionale Agricoltura e sviluppo rurale dell’Istituto superiore ospitante. Attraverso un impegno determinato per la sicurezza e la salute sul lavoro, datori di lavoro, lavoratori e dirigenti possono creare un ambiente di lavoro che incoraggi tutti a prendere sul serio sicurezza e salute e a cooperare nell’individuare e affrontare i rischi. Il seminario è accreditato dall'ordine regionale dei dottori agronomi e dottori forestali.