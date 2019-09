"Le nostre battaglie climatiche? Enel, tpl sostenibile, turismo dissennato"

La Spezia - E' iniziata oggi in tutto il mondo la "Climate Action Week", la settimana di mobilitazione che precede il terzo sciopero globale per il clima, indetto per il prossimo 27 settembre. Anche nella nostra provincia per i prossimi sette giorni il clima e l’ambiente saranno al centro di una serie di iniziative in vista del grande corteo che venerdì 27 dalle 17.30 attraverserà il centro storico del capoluogo, da Piazza Brin fino a Piazza Mentana. Questa mobilitazione è la continuazione ideale del percorso iniziato con gli scioperi per l’ambiente della primavera scorsa ma con importanti e significative novità: una grande attenzione alle vertenze locali e al tema della giustizia sociale. "Come abbiamo scritto nel Manifesto d’intenti - spiegano da Pianeta X -, le nostre ragioni partono senza dubbio da comprovate basi scientifiche ma pensiamo che la legittimità delle nostre rivendicazioni non possa prescindere dalla creazione di solide relazioni con le persone, con le comunità in lotta sul territorio, con gli studenti e le studentesse, con le lavoratrici e i lavoratori e con tutti i movimenti e i corpi sociali. "Per salvare il pianeta e renderlo un posto migliore per tutte e tutti pensiamo infatti si debba agire alla radice del problema, intervenendo in modo significativo sul nostro modello di sviluppo, produzione e consumo".



Le richieste non si limitano ad un generico ascolto della scienza e al contenimento della temperatura media globale entro gli 1,5° ma si articolano in una serie di proposte urgenti sulle quali i governi dovrebbero impegnarsi: "Partiamo dal taglio degli incentivi alle fonti fossili, passando per l'introduzione di una carbon tax, senza dimenticare la ripublicizzazione dell’acqua, l'applicazione della strategia del consumo zero del territorio. E ancora taglio degli incentivi per gli allevamenti intesivi, finanziamenti in ricerca nel campo delle rinnovabili e delle nuove tecnologie sostenibili, sole per citarne solo alcune".



Chiaro che laa transizione e la riconversione ecologica saranno possibili però solo se lo Stato avrà un ruolo centrale nella pianificazione e nel governo dei processi iniziando fin da subito ad impegnarsi in una grande opera di informazione, soprattutto attraverso il sistema scolastico, sul cambiamento climatico, sulle sue conseguenze sulle imprescindibili trasformazioni economiche e sociali. "Siamo un nodo ambientale locale e vogliamo partire dal territorio per fare la nostra parte nella lotta alla devastazione ecologica. In particolare, pensiamo che queste siano le prime urgenze per le quali dobbiamo batterci: chiusura della Centrale Enel a carbone e totale bonifica delle aree, chiusura del ciclo dei rifiuti da intendersi come reale servizio alla cittadinanza e all’ambiente e non come business a vantaggio esclusivo dei privati, innvestimenti nel trasporto pubblico locale e nella mobilità sostenibile. E poi porre un freno al modello basato sul turismo veloce e dei grandi numeri che provoca enormi danni ambientali e causa un sensibile impoverimento del tessuto sociale e culturale". Il primo appuntamento della settimana globale di mobilitazione sarà questa sera dalle 18 a Marola al dibattito “Liberi di aMare” organizzata dai “Murati Vivi“.