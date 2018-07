"Le giornate ecologiche le facciamo da soli"

"Abbiamo stanato una discarica". La lettera-sfogo del direttivo del Comitato tutela territorio Isola, Montalbano, Felettino.

La Spezia - Con un'ennesima giornata ecologica, il Direttivo del Comitato Tutela Isola Montalbano Felettino ha promosso un importante intervento di pulizia lungo le sponde del torrente Dorgia, nel tratto iniziale di via del Forno. L'iniziativa si era resa necessaria dopo che nei giorni scorsi il sito era stato interessato dallo scarico illecito di ogni genere rifiuto, facendo comparire, in prossimità del corso d'acqua, una vera e propria discarica. Un fenomeno che purtroppo colpisce costantemente questa zona e che il Comitato sta da anni denunciando e combattendo, anche con la sollecitazione di provvedimenti specifici di contrasto da parte del Comune, come la collocazione di un sistema di videosorveglianza. Il Comitato, a fronte della grave situazione di compromissione ambientale verificatasi, ha deciso di intervenire con la propria opera di volontariato, provvedendo al recupero e alla rimozione di tutti i rifiuti giacenti. L'intervento, svolto dai membri del Comitato Nicola Di Carlo, Roberto Arata e Davide Vergassola, è l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di iniziative effettuate per la pulizia e il decoro di questa parte di città e per il recupero e la valorizzazione del suo pregiato patrimonio naturalistico, sentieristico e storico-culturale. Un piano di lavoro portato avanti con tenacia dal Consiglio Direttivo, guidato dal presidente Pasquale Iodice e dal vice Nicola Di Carlo e composto da Roberto Arata, Mauro Bruschi, Enrico Devita, Antonella Finazzi, Giulio Guerri, Cesare Mazzi, Ario Simonelli, Elisabetta Pasqui, Daniela e Giovanni Raggi. Il prossimo appuntamento sarà domani martedì 24 luglio alle ore 18 in via Marconi, per l'oramai tradizionale "Aperitivo sotto la frana" giunto alla settima edizione.



Direttivo Comitato Tutela Territorio Isola Montalbano Felettino