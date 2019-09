"Lavorerò all'insegna della responsabilità e dell'onestà per il Liceo Costa"

La Spezia - Il liceo classico "Lorenzo Costa" ha un nuovo preside. Si chiama Franco Elisei e per oltre dieci hanno è stato insegnante al Parentucelli Arzelà di Sarzana. Elisei si è insediato ufficialmente ieri. In un lungo messaggio, pubblicato sulla pagina social dell'Istituto, spiega quelli che saranno i suoi obiettivi in veste di dirigente scolastico.



Di seguito il suo messaggio istituzionale d'insediamento.



"Nel mio primo giorno di assunzione in servizio in questa Scuola assumo l'incarico di Dirigente Scolastico titolare di questo prestigioso Liceo, conferitomi lo scorso agosto a seguito del concorso per esami e titoli bandito nel 2017. La Spezia è la mia città natale a cui sono sempre stato legato; qui e nel territorio ho iniziato e svolto la maggior parte della mia carriera di docente che si è conclusa con la permanenza per oltre un decennio nell’IIS Parentucelli-Arzelà di Sarzana che tanto ha contribuito alla mia formazione, prima da studente e poi da docente. La mia esperienza di docente è stata completata negli ultimi anni dalla collaborazione con la Dirigenza della scuola. Questo percorso ultraventennale di servizio ha rafforzato nel tempo, e mai indebolito, il mio personale senso di appartenenza all’Amministrazione pubblica, la mia affezione alle politiche scolastiche intese sempre quale strumento istituzionale, che s’ispiri al dettato dell’articolo 3 della nostra Carta costituzionale.

Mi propongo, quindi, di svolgere il compito che mi è stato affidato, animato dai principi di impegno, responsabilità e onestà che mi hanno sempre guidato; dai valori di ascolto, di relazione educativa, di professionalità e di attenzione a cui non possiamo rinunciare se vogliamo definirci educatori ed essere riconosciuti come professionisti autorevoli della scuola.

Auspico che un sentimento di apertura e un atteggiamento di solidarietà animi il prosieguo di questo anno scolastico, negli incontri formali ed informali che condivideremo, consentendoci di affrontare le eventuali difficoltà, insite in ogni vocazione e mestiere, in modo partecipato e

costruttivo, mai autoreferenziali. Che siano i bisogni espressi dalle nostre studentesse e dai nostri studenti il motivo delle nostre fatiche, delle nostre intese e delle comuni sfide, insieme anche ad altre Istituzioni, nelle proficue e necessarie collaborazioni in rete.



Ben vengano nuove opportunità di crescita e di miglioramento: nessun sistema evolve per sua natura se non per il desiderio di maturare e andare oltre il presente, partendo sempre da quello che siamo, da quello che possiamo, tanto meno la scuola; l’educazione e l’istruzione sono davvero i principali investimenti per il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri studenti. A noi stanno la capacità e la dedizione di costruire e incrementare un sistema condiviso ed integrato di relazioni con l’esterno, con le Amministrazioni, con le Associazioni e con il modo del Volontariato per rendere più forte il nostro compito e la nostra traccia significativa sul territorio.



Mi impegnerò a dare continuità a quanto di buono, di bello e di vero in questo Istituto è stato costruito e mantenuto nel tempo, ringraziando in primis chi mi ha preceduto, inoltre cercando di mettermi al servizio di tutti, con il contributo e con il lavoro di ciascuno. Solo in questo

modo, infatti, ciascuno nel proprio ruolo, con cura e professionalità alta, non temeremo di tradire né i nostri diritti e doveri né l’obiettivo di garantire un sistema scolastico equo e di qualità nella nostra Città e nella nostra Comunità.



Affiancandovi nell’accompagnamento degli studenti che ci sono quotidianamente affidati, rivolgo a ciascuno di loro uno speciale indirizzo di saluto, con un pensiero di Isaac Newton: “Io mi vedo come un bambino che gioca sulla riva del mare e di tanto in tanto si diverte a scoprire un ciottolo più levigato o una conchiglia più bella del consueto, mentre davanti a me si stende, inesplorato, l’immenso oceano della verità.”



Confido che sia questo il desiderio che animerà il vostro corretto modo di stare con gli altri, compagni ed adulti, la vostra attenzione, il vostro studio e la vostra partecipazione alla vita scolastica: sempre la ricerca della verità, guidati dai vostri docenti nello sviluppo di

competenze culturali di cittadinanza in primis.



Ai Docenti Collaboratori e a tutto il Personale dell’Ufficio di Segreteria che mi accompagneranno ogni giorno, impegnati in compiti intensi e talora più delicati, auguro di affrontare il nuovo anno con la maggiore serenità possibile, sia umana che professionale.



Confido nella disponibilità e responsabilità reciproche. Ringrazio per le manifestazioni di affetto e di stima ricevute. Indistintamente a tutti, certo che ognuno di voi può portare con sé qualcosa di speciale, indirizzo il mio augurio personale affinché, a bilancio di ogni giornata, ci sia la consapevolezza di aver speso energie per “essere il meglio di ciò che siamo”