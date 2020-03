"Lavoratori dell'igiene ambientale minacciati e senza adeguate protezioni"

La Spezia - Il gel lavamani e le mascherine protettive sono pochi oppure non sufficienti. Gli ambienti di lavoro, spogliatoi compresi, non sono adeguatamente sanificati e le modalità di accesso agli spazi comuni non avviene nel rispetto della distanza di sicurezza. Queste le condizioni nelle quali deve lavorare il personale dipendente di Acam Ambiente e delle aziende e delle cooperative operanti nei servizi di igiene ambientale della provincia. La denuncia emerge da un esposto dei sindacati Fp Cgil, Fit-Cisl , Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil indirizzato al prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi e al Procuratore capo della Repubblica della Spezia Antonio Patrono.

Le organizzazioni sindacali, rappresentate da Roberto Palomba, Marco Moretti, Giampiero Orlanducci e Marco Furletti sottolineano che per questi lavoratori non sarebbero rispettate le ì norme previste dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ", sottoscritto lo scorso 14 marzo.

I sindacati nell'esposto sottolineano “la situazione di forte disagio e preoccupazione di oltre cinquecento lavoratori e delle rispettive famiglie che con straordinario spirito di sacrificio stanno garantendo il decoro di tutta la nostra Provincia in una situazione di emergenza sanitaria come l'attuale. Non è accettabile che di fronte al legittimo rifiuto di qualche operatore a prestare attività lavorativa in mancanza delle dovute protezioni e degli obblighi delle aziende , si minaccino ritorsioni sul dipendente. Non è il momento delle polemiche perché siamo in una situazione emergenziale”.

“È, però, proprio per questo, il momento degli allarmi al fine di evitare comportamenti irresponsabili che, in palese contrasto con la normativa nazionale, finiscono con il favorire il contagio: e il presente è un allarme perché si intervenga prontamente - scrivono ancora le delegazioni -. È anche il momento di assunzione delle responsabilità perché in questo momento più che mai chi viola la legge va punito: per questa ragione copia della presente lettera viene inviata al Procuratore della Repubblica affinché possa valutare la sussistenza di reati penalmente perseguibili”.