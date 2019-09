"La strada per l'autonomia scolastica è ancora lunga, l'Einaudi Chiodo cambia volto"

La Spezia - "Decisamente un’altra scuola, quella che si sta delineando dall’azione di rilancio, che il collegio docenti dell’I.S.S. “eInaudi-Chiodo”, ha messo in atto, sotto la guida del nuovo dirigente scolastico". E' quanto si legge in una nota di risposta dell'istituto scolastico professionale della Spezia in merito a quanto emerso ieri dal consiglio provinciale (leggi qui).

"Le parole del Presidente della Provincia della Spezia, Pier Luigi Peracchini - prosegue la nota - vengono accolte con grande soddisfazione e premiano l’impegno che già in poche settimane, scuola, Istituzioni e territorio hanno profuso per rimodulare l’offerta formativa e riportare al centro dell’azione educativa dell’”Einaudi-Chiodo”, il concetto di “scuola del fare”.

"Siamo contenti - ha dichiarato - Paolo Manfredini, Dirigente dell’istituto, che la Provincia abbia in questo senso rinnovato l’impegno a mantenere alta l’attenzione sull’”Einaudi-Chiodo”. E’ evidente che la salvaguardia di un ‘importante asse dell’istruzione come quello professionale, non rappresenti soltanto un elemento fondamentale per la crescita della comunità educativa, ma anche un tassello significativo per lo sviluppo economico del territorio”.

"L’allarme lanciato da moltissime realtà aziendali presenti nella nostra provincia - prosegue la nota -, in merito alla previsione di non riuscire a coprire il fabbisogno di figure professionali da collocare nel comparto nautico o dotate di specializzazioni nel settore meccanico, termico ed elettrico, pone tutti noi difronte alla responsabilità di una risposta strutturale e programmatica concertata tra scuola, enti locali e imprese. In questo senso, l’occasione doverosa e sentita, per sottolineare il significativo contributo svolto dal vice sindaco, Genziana Giacomelli, nel favorire la ripresa del dialogo tra l’Istruzione Professionale e le realtà economiche del territorio".

"La sfida di raggiungere l’obiettivo dell’autonomia scolastica per l’Einaudi-Chiodo è complicata e soltanto all’inizio- concludono -, tuttavia, la consapevolezza dei tantissimi segnali di collaborazione e fiducia arrivati da Istituzioni, scuole del territorio, realtà produttive e famiglie, permettono di guardare a questo importante traguardo con la serenità che merita, chi tutte le mattine, affronta, in aula, l’esperienza educativa".



(foto: repertorio)