"La società della cura", anche alla Spezia si manifesta

La Spezia - "La società della cura” è una campagna nata durante il lockdown, coinvolgendo gruppi, associazioni, reti sociali e del mutualismo, movimenti e tanti aderenti individuali.

L'obiettivo comune è quello di rendere visibile un progetto di società alternativa, offrendo un punto di riferimento ai molteplici bisogni che la pandemia ha accentuato, evitando che i diversi diritti e bisogni vengano messi uno contro l'altro o vengano espressi in solitudine e in modo frammentato.

A questo scopo, è stato realizzato un Manifesto, un piano radicale di conversione ecologica, sociale, economica e culturale della società, abbandonando l'economia del profitto per costruire la società della cura di sé, degli altri, del pianeta.



Domani sabato 21 novembre ci sarà la prima giornata di mobilitazione nazionale, concentrata su 4 richieste immediate e 4 proposte su dove trovare le risorse, perché la conversione verso la società della cura deve cominciare ora.

Anche a La Spezia e in Val Di Magra come in altre 30 città italiane si manifesterà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio rivendicando una società della cura in luoghi della provincia che dal punto di vista ambientale, sociale e sanitario sono il simbolo delle storture di una società basata solo sul profitto.



Dalle 12 alle 14 le richieste verranno inviate da migliaia di persone al Governo con un'azione coordinata sui social utilizzando l'hashtag : #21N #societadellacura alla quale invitiamo tutte e tutti a partecipare.



Di tutte le iniziative è prevista una diretta nazionale online sulla pagina Facebook nazionale : Per una società della cura