"La scuola non si ferma, attività a distanza, ma al primo posto il benessere dei ragazzi"

La Spezia - C’è bisogno di scuola. Assolutamente si, la scuola non si ferma, la comunità educante si rimodula sull’emergenza sanitaria passando dalla modalità frontale a quella a distanza. Passaggio non certo automatico ma l’obiettivo non dev’essere solo la trasmissione di contenuti didattici ma la capacità di mantenere viva la relazione educativa. Gli Istituti scolastici siano stati colti un po’ di sorpresa dall’emergenza, così come le famiglie, anche i docenti non hanno sempre dotazioni tecnologiche adeguate per gestire la DAD, (didattica a distanza). Buona volontà e impegno non sono sufficienti a colmare il divario digitale che ancora interessa buona parte del mondo della scuola.



Tuttavia, anche nelle realtà più dotate, va detto che la tecnologia da sola non cambia la scuola, occorre che a questa sia accompagnata una visione di cambiamento del modello formativo che ancora manca. Lezioni, tempo scuola, assenze, valutazione, parole che hanno un peso enorme nel nostro mestiere e sulle quali in questo momento di emergenza occorre procedere con assoluta calma e ponderatezza. E’ del tutto evidente però che attività in presenza e a distanza oggi, debbano essere considerate “staffetta” per arrivare al traguardo.



Se il Ministero ha già ampiamente rassicurato sulla validità dell’anno scolastico, io vorrei riflettere su un aspetto, in questo momento, poco evidenziato: non vorrei che si replicasse la confusione fatta all’inizio di quest’emergenza, quando non era chiarissima la graduatoria delle priorità e spesso è stata invertita quella della salute pubblica con quella economica. Oggi invece appare chiarissimo a tutti che al primo posto dev’esserci la salute dei cittadini. Da educatore credo che Istituzioni e comunità educante debbano riflettere sull’ impatto psicologico che i periodi di quarantena possono avere sui nosrtri destinatari, bambini e adolescenti che per un lungo periodo saranno costretti a restare a casa, lontani da scuola, in condizione di isolamento e di privazione sociale. Condizione fortemente traumatica che potrebbe avere ricadute sulla sfera motivazionale, cognitiva e dell’apprendimento, sia in futuro che nel presente.



La scuola non si ferma dunque ma occorre tener presente che la socializzazione è una pratica irrinunciabile per ogni essere umano ed oggi per i nostri ragazzi è assente. Vedo ancora poco interesse su quest’aspetto e io credo che invece al pari di una ricognizione sulla dotazione digitale occorra mettere anche dei punti sotto questo delicatissimo aspetto. La responsabilità educativa dei tantissimi professionisti che in questo momento stanno dando il massimo per affrontare questa inedita modalità relazioanle, dovrà sforzarsi di tenere ben presente, le ricadute in termini di adattamento e apprendimento di chi si trova al di là dello schermo, giustamente isolato ma posto spesso talmente a “distanza”, da non riuscire nemmeno a comunicare con i loro sguardi, per noi, fonti preziosissime e irrinunciabili di inestimabile ricchezza.



Luca Liguori, insegnante