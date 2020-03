"La riorganizzazione pensata da Atc non regge: con poche corse ci sono linee affollate"

La Spezia - Da oggi Atc esercizio ha deciso di adottare l'orario festivo per far fronte all'emergenza sanitaria in atto che ha ridotto in maniera sensibile l'utenza. Questa decisione, unita al limite massimo di passeggeri stabilito nei giorni per evitare assembramenti e rispettare le distanze di sicurezza imposte dal governo, non convince però una parte del mondo sindacale.

All'incontro in teleconferenza che si è svolto lunedì mattina per arrivare a prendere l'ultimo provvedimento, infatti, non hanno preso parte Uiltrasporti e Cobas.



"Tale decisione, presa all'unanimità dal direttivo Cobas, è scaturita dalla presa d'atto della totale mancanza della ricerca di un confronto, da parte dei vertici aziendali di Atc, con la controparte sindacale sulla urgente questione inerente alla riorganizzazione del lavoro consequenziale all'emergenza coronavirus", ha scritto nei giorni scorsi il sindacato all'azienda.

"La riorganizzazione che abbiamo visto mettere in atto è una manovra da dilettanti - attacca Giuseppe Ponzanelli, responsabile di Uiltrasporti -. Sono state ridotte le corse, 150 lavoratori sono in ferie e non è stato ancora richiesto l'accesso al fondo di solidarietà. Le scelte sono state fatte senza una programmazione e oggi, con l'avvio dell'orario festivo, ci troviamo che su linee come il 3, il P e la L/S ci sono ancora fenomeni di sovraffollamento. Gli autisti non possono tenere il conto di quante persone salgono e stabilire chi sale e chi no. E anche l'igienizzazione delle vetture non ci risulta essere molto capillare. Chiediamo all'azienda di rivedere le sue scelte, fatte in maniera assolutamente unilaterale, a 360 gradi perché così l'organizzazione non regge".