"La professionalità femminile nella realtà penitenziaria" incontro in Provincia

La Spezia - Ogni anno il Soroptimist International Club celebra il "Soroptimist Day", che coincide con l’anniversario della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (1948), proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi.

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne, nella quale le socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un’ampia circolazione d’idee, che permette la creazione di progetti diversificati.

Nato negli USA, a Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 122 paesi e conta oltre 3000 Club, con un totale di circa 75.000 socie, che ogni anno festeggiano il "Soroptimist Day" nei club di tutto il mondo, proprio per ricordare le finalità dell'Associazione, a tutela dei diritti delle donne ma anche a difesa del diritti umani e della dignità di tutte le persone, principio fondamentale della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928, oggi l’Unione Italiana conta 156 Club con quasi 6000 Socie.

In campo internazionale il progetto decennale 2011-2021 “Educate to lead” è diretto a promuovere e sostenere l’istruzione delle donne e a rafforzare la loro capacità di leadership.

In questa ottica, il Soroptimist della Spezia ha scelto di festeggiare la ricorrenza con un convegno intitolato "La professionalità femminile nella realtà penitenziaria", che si terrà il 12 dicembre alle nella Sala Consiliare della Provincia della Spezia.

Le relatrici saranno: Cristina Bigi, direttore della Casa Circondariale della Spezia, alla quale quest'anno è stato attribuito il Premio "Una donna per La Spezia" per il suo impegno e il grande senso delle istituzioni e di umanità; Nadia D'Anna, comandante del Reparto della Polizia Penitenziaria, che fu tra le donne insignite del premio "Donne Leader Spezzine" nel 2014, per la competenza e le capacità dimostrate nella gestione dell'ordine e della sicurezza nell'Istituto e Licia Vanni, capo Area Trattamento, responsabile dell'area pedagogica della Casa Circondariale ed esperta sostenitrice di tanti progetti per promuovere la formazione e il reinserimento dei detenuti.

Il dibattito sarà moderato da Marinella Curre, già presidente del Soroptimist spezzino e figura molto nota per il suo grande impegno in ambito culturale e sociale.

La presidente del Soroptimist della Spezia, Elena Pierozzi, invita tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro.