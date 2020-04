"La presenza di pipistrelli non deve causare preoccupazione"

La Spezia - Non è plausibile pensare a un passaggio diretto pipistrello-uomo; con ogni probabilità è servito uno“spillover zoonotico”, avvenuto attraverso un’altra specie: maggior indiziato il pangolino, animale ampiamente utilizzato nella cucina e nella farmacopea cinese. Lo si legge sul sito di Arpal, l'agenzia regionale per l'ambiente.



"La pandemia in corso - spiegano ancora dall'istituzione, riprendendo una nota dell'Ispra - sottolinea quindi come il traffico e il consumo di animali selvatici in Cina come in altre regioni del mondo, oltre a rappresentare una grave minaccia per la biodiversità, determinano rischi significativi di spillover zoonotici ed andrebbero pertanto urgentemente combattuti. Nessun coronavirus potenzialmente dannoso per l’uomo è stato isolato in Italia o in Europa e la prossimità di pipistrelli all’uomo, come ad esempio quella che si realizza in presenza di colonie di questi mammiferi in aree abitate, non pone rischi di trasmissione di SARS-CoV-2.

I pipistrelli italiani svolgono un importantissimo servizio ecosistemico sopprimendo insetti effettivamente o potenzialmente nocivi alla salute umana (come le zanzare), ai coltivi e ai boschi. La presenza di pipistrelli anche in prossimità di aree abitate costituisce un elemento positivo e non deve causare preoccupazione.

I pipistrelli italiani e i loro rifugi sono strettamente tutelati dalla legge del nostro Paese e dalle norme comunitarie, che ne vietano, tra l’altro, l’uccisione, l’alterazione o la distruzione dei siti in cui essi sostano, si riproducono o svernano. L’Italia si è impegnata sul piano internazionale nella tutela di questi animali, minacciati dalla scomparsa o dall’alterazione dei loro habitat così come dallo sviluppo di infrastrutture e diffusione di pesticidi, aderendo alla convenzione UNEP denominata EUROBATS con legge n. 104 del 2005".