"La palestra del Cardarelli bonificata dall'amianto. Vinta una lotta durata un anno"

La Spezia - !La palestra dell'istituto ISS Cardarelli sede di Via Carducci, costruita e progettata negli anni 70 con copertura in amianto, dopo un anno di battaglie viene finalmente bonificata. Sin dal loro insediamento i rappresentanti dell'unione degli studenti al Geometri hanno denunciato lo stato della copertura in amianto della loro palestra sottolineandone la pericolosità a lungo termine per studenti, studentesse, docenti e personale ATA". E' quanto si legge in una nota di Rete Lsp Unione degli studenti che prosegue: " Ci è voluto un anno di lettere e sopralluoghi con la Provincia prima di riuscire a mettere in opera un progetto che esiste da almeno 10 anni, che oltre alla rimoziome e sostituzione della copertura in amianto comprende anche la messa in sicurezza dal rischio sismico dell'intera struttura".



"In italia si stimano circa 350mila studenti esposti all’amianto ogni giorno, mentre il ministero ignora la gravità del problema - scrivono -; non esiste un programma nazionale per la mappatura dell’amianto nelle scuole, e intanto centinaia di migliaia di studenti e personale rischiano di ammalarsi di tumore perché il governo non vuole stanziare i 240 milioni di euro necessari alle bonifiche".

"Questa deve essere solo la prima di una lunga serie di vittorie - prosegono -; investimenti irrisori come i 65 milioni appena stanziati non risolvono nulla: vogliamo che il governo stanzi i 15 miliardi necessari alla messa in sicurezza di tutte le scuole, metta gli enti locali in condizione di spendere i fondi stanziati e istituisca una linea di finanziamento specifica per l’indagine e la bonifica dell’amianto".



"L’8 novembre - concludono - scenderemo in piazza nella mobilitazione nazionale: nel futuro che vogliamo, la scuola deve essere un luogo accogliente in cui studiare e stare insieme, non una prigione grigia, pericolosa inquinata e dall’amianto".