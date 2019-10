"La nuova Pinetina avrà effetti benefici per tutta la città"

La Spezia - Street-food, musica e la presenza di tante persone hanno fatto da cornice questa sera alla presentazione alla città del progetto che darà nuova veste e più ampio utilizzo alla Pinetina della Spezia. Lo spazio, che raccorda mare e centro storico, è stato infatti affidato dal Comune per dodici anni alla scietà Art Park formata da Artificio 23 e Nana Bianca.



“Vi porto gli auguri della città - ha detto il sindaco Peracchini – qui si rinnova una storia importante lunga un secolo fin da quando i privati avevano reso questo luogo un punto di riferimento per tutti gli spezzini. Col bando abbiamo voluto fare in modo che la Pinetina diventasse un posto nel quale bambini, adulti e professionisti potessero lavorare 24 ore su 24. Un investimento creativo e importante che riporti la Pinetina al centro della città”.



“La filosofia di Artificio 23 – ha proseguito il fondatore Leonardo Pischedda – è sempre stata quella di immaginare cultura e intrattenimento sostenibili economicamente in maniera autonoma. Una cosa che ci è sembrata subito possibile anche qui, dove si potrà sperimentare anche grazie agli altri compagni di viaggio che hanno portato ulteriori punti di vista. Questo spazio rappresenta molto per la città, chiunque ha un ricordo legato alla Pinetina e vogliamo che da questo senso di meraviglia e nascita inizi questa avventura”.



Quindi gli altri interpreti e soci del gruppo che ridisegnerà con idee e contenuti il centro Allende e lo spazio limitrofo. “Arriva un momento nel quale il tuo percorso personale ti riporta alle origini e alle tue radici per interpretare il tuo territorio con occhi diversi” ha osservato Paolo Barberis, fondatore di Nana Bianca e consigliere per l'innovazione a Palazzo Chigi. “Ti rendi conto – ha aggiunto – che non ha nulla da invidiare agli altri e ti rimbocchi le maniche per aderire a progetti come questo. Art Park è una vera e propria start-up che vuole puntare sull'economia digitale partendo dalle origini e innestandola con il mondo dell'innovazione. È una bella opportunità per fare impresa”.



“Con il suo bando l'amministrazione comunale ha dimostrato di avere grande lungimiranza – ha osservato Cristiano Ghirlanda, imprenditore di Euroguarco – dando l'area in concessione per dodici anni. Un progetto come questo non può che avere effetti benefici per la città perché questo è il cuore di Spezia”. Quindi Riccardo Lia di Ifen: “Questo posto si presta a tantissime attività a partire dalla mattina per bambini e anziani, ci saranno spazi di coworking e attività legate al turismo mentre la sera sarà pensate per ristorazione e intrattenimento culturale”.

“La nuova Pinetina – ha concluso Pischedda - avrà sei funzioni principali ma senza confini netti: cultura e spettacolo, food & beverage, sviluppo dell'impresa digitale, turismo, attività per bambini e anziani e coworking. Ci metteremo visione imprenditoriale per un luogo che in futuro possa produrre cultura ed effetti benefici per tutta la comunità. Questo è un progetto che deve essere in grado di rigenerarsi continuamente”.



La due giorni di presentazione del nuovo progetto proseguirà anche questa sera e domani.