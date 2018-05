"La nostra osservazione non imponeva una variante al progetto"

Il presidente Cozzani e l'ingegner Benvenuto hanno ripercorso il cammino del progetto del nuovo ospedale e della variante che ha fatto scoppiare la guerra tra Ire e Pessina costruzioni.

La Spezia - Il bandolo della matassa che si è aggrovigliata intorno al cantiere del nuovo ospedale del Felettino potrebbe saltare fuori nel giro di qualche settimana, quando la Provincia avrà finalmente a disposizione tutto il materiale necessario per esprimere una valutazione sulla variante annunciata da Ire e Pessina.

E' quanto è emerso nel corso della seduta della commissione consiliare Lavori pubblici che si è svolta ieri pomeriggio a Palazzo civico, con l'audizione del presidente della Provincia, Giorgio Cozzani, e dell'ingegner Gianni Benvenuto, dirigente del settore tecnico dell'ente di Via Veneto.



"La situazione è caotica e non si può negare che ci siano stati dei problemi", ha rilevato subito il presidente sottolineando però che si sta parlando delle fondamenta di un edificio strategico di grandi dimensioni, elemento di primaria importanza per il prosieguo dei lavori.

A ripercorrere le tappe della vicenda è stato l'ingegner Benvenuto, che dirige l'ufficio sismico della Provincia, deputato a rilasciare le autorizzazioni ai progetti edilizi sulla base del rispetto della normativa vigente.

"A luglio 2016 - ha raccontato - abbiamo rilasciato l'autorizzazione strutturale al progetto presentato da Ire, in qualità di responsabile unico del procedimento, e da Pessina costruzioni, in qualità di progettista e ditta realizzatrice. Stiamo parlando di un fabbricato lungo ben 200 metri, poggiato su isolatori sismici, una tecnica costruttiva da noi inusuale. Alla base della struttura erano previste fondazioni a T rovesciata e nell'accordare l'autorizzazione abbiamo allegato una osservazione, che di per sé non richiede alcuna variante, con la quale si raccomanda di tenere d'occhio i movimenti altimetrici delle fondazioni durante i lavori, per monitorare l'entità dei cedimenti differenziali, un fenomeno assolutamente normale in qualunque opera edile. Ma a novembre dello stesso anno l'azienda ci ha comunicato in maniera informale che tenendo conto della nostra osservazione era intenzionata a proporre una variante progettuale relativa alle fondamenta. Da parte nostra abbiamo confermato la disponibilità a valutare".

"Perché vacillare di fronte a una semplice raccomandazione - ha chiesto il presidente Cozzani -? Se l'osservazione ha tolto sicurezza ai progettisti, forse sarebbe stato meglio fare uno studio diverso sin dall'inizio...".

Il percorso accidentato della variante è proseguito nel febbraio 2017 con la prima proposta di variante presentata da Ire alla Provincia. Le consegne degli elaborati sono proseguite a ottobre e a dicembre. Il 4 gennaio la Provincia ha dichiarato non valutabili i documenti, perché insufficienti, e ad aprile Ire ha inoltrato in Via Veneto ben 513 tavole. Si è così riunita due volte la commissione tecnica della Provincia, che ha richiesto ulteriori integrazioni, in parte già consegnate e in parte attese nel giro di un paio di settimane.



Conclusa la ricostruzione del susseguirsi degli eventi fatta da Cozzani e Benvenuto, i commissari hanno iniziato a porre i propri quesiti.

Rispondendo al quesito del leghista Redento Mochi, l'ingegnere ha spiegato che si è trattato solamente di una raccomandazione cautelativa e che nell'autorizzazione veniva tenuto conto degli sudi geologici effettuati.

Per il Pd, Marco Raffaelli, ha sottolineato come ci siano analogie tra l'impasse che sta attanagliando il cantiere del nuovo ospedale e le problematiche legate a una variante di progetto che stanno fermando i lavori per la realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia. Poi ha chiesto se la proposta di variante possa essere ritenuta migliorativa.

"Non siamo in condizione di dire se è autorizzabile, non siamo arrivati a fare una valutazione - ha risposto Benvenuto - e in ogni caso non la verificheremo facendo il confronto con la soluzione precedente, ma controlleremo che sia rispettata la normativa".

Nessuna certezza, ma un certo possibilismo, sul fatto che la variante in fase di elaborazione non preveda costi ulteriori e che permetta di recuperare tempo, questione posta dal commissario Massimo Caratozzolo, del gruppo Per la nostra città, che ha riportato le dichiarazioni rese in passato da Asl e da Pessina.

"Da un anno e mezzo Pessina parla di varianti. È normale impiegare tanto tempo per la presentazione? Sembra abbiano voglia di andare per le lunghe...", ha chiesto Fabio Cenerini, del gruppo Toti - Forza Italia.

"Non so perché sia stato necessario tutto questo tempo, immagino per le verifiche da parte del Rup", ha replicato Benvenuto.

"Siamo disposti a convocare le commissioni tecniche anche di notte pur di completare questo progetto di fondamentale importanza per gli spezzini", ha chiosato Cozzani.