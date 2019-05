"La nostra festa". Piazza Brin è pronta

La Spezia - La chiamano, anche nei manifesti, “la nostra festa” i parrocchiani di Nostra Signora della Salute in piazza Brin, alla Spezia. Ma la festa mariana di fine maggio che si celebra domani non è solo la festa di un quartiere, bensì di tutta la città, senza contare la partecipazione dei numerosi gruppi etnici ormai da tempo presenti nella zona, per i quali queste celebrazioni, guidate dal parroco don Francesco Vannini e dai suoi collaboratori, sono elemento forte di integrazione umana e sociale. Questa mattina le Messe sono alle 8.30 e alle 11. Seguirà il pranzo in piazza per tutti, con i “menù della tradizione”. Alle 19 ed alle 21, sempre in piazza Brin, una delle piazze più belle della città, ancora momenti musicali. Ieri c’è stata l’apertura della pesca di beneficenza per le attività parrocchiali, quindi la “cena dal mondo”, con la partecipazione attiva dei gruppi etnici, e in serata “The chorus band”. Insomma, anche in questa occasione tutta la città ha vissuto insieme al parroco questi giorni mariani importanti. Nei giorni precedenti un’altra chiesa santuario della città è stata mèta di fedeli e di pellegrini: quella di Santa Rita ai Vicci, dove è parroco monsignor Orazio Lertora e dove mercoledì è stata celebrata la festa patronale. La Messa solenne delle 18 si è conclusa come ogni anno con la tradizionale e sentita “benedizione delle rose”.