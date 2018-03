“La droga mi ha quasi ucciso”, Giorgia racconta la sua vita

La Spezia - Domenica 11 marzo alle 21.15 in Sala Dante, in via Ugo Bassi, il Comitato di Croce Rossa della Spezia organizza un incontro informativo, aperto a tutta la cittadinanza, sulla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti. Interverrà Giorgia Benusiglio, testimone diretta delle conseguenze dell’uso di stupefacenti e promotrice di iniziative di prevenzione in tutta Italia.



Benusiglio, oggi trentacinquenne, nel 1999 è stata salvata con un trapianto di fegato dopo aver assunto una piccola quantità di ecstasy. Da quel momento ha deciso di trasformare la sua esperienza in una lezione per gli altri, soprattutto per i più giovani, iniziando un’opera di informazione sui rischi legati all’assunzione di droghe. Così da più di dieci anni, prima con il padre e ora da sola, svolge un’intensa attività di prevenzione, raccontando la sua esperienza in trasmissioni televisive, incontri nelle scuole e occasioni pubbliche: la sua storia ha avuto un tale impatto mediatico che ad oggi Giorgia ha incontrato più di duecentomila ragazzi in giro per l’Italia.



"Ho capito che se all’epoca avessi ricevuto un’informazione corretta quella scelta non l’avrei mai fatta, e la mia vita sarebbe stata diversa – ha spiegato in più occasioni – Ecco perché giro per tutte le scuole d’Italia per parlare di droga con i ragazzi”. Benusiglio, inoltre, per far arrivare il suo messaggio a un maggior numero di persone ha scritto un libro in collaborazione con Renzo Agasso, dal titolo “Vuoi trasgredire? Non farti!”, presentato nel 2010 e tradotto in varie lingue, e la sua storia è stata anche raccontata nel docufilm “Giorgia vive”.