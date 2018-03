"La donna paga per prima il prezzo della crisi"

La Spezia - Quest’anno la Cisl in occasione dell’otto marzo ha adottato lo slogan “Contrattare più tutele per la vera conciliazione

tra vita e lavoro”. Su questi temi la Cisl sostiene la direttiva dell’Unione Europea finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio vita/lavoro e alla promozione dell’occupazione femminile, della scelta della maternità e della condivisione dei carichi di lavoro come sostiene anche Anna Maria Furlan, segretario nazionale Cisl. Osserva Paola Costamagna, della segretaria confederale Cisl: "La donna oggi paga per prima il prezzo della crisi economica in una società che spesso non ne riconosce ruolo, importanza né dignità. L’uguaglianza di genere è un diritto fondamentale da rispettare. La Cisl inoltre sostiene la campagna contro la violenza di genere nei posti di lavoro. Un pensiero va a tutte le donne vittima di violenza e sofferenti. La festa della Donna cade anche ogni volta che una donna è libera di vivere la propria vita".