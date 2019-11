"La donna come un oggetto, una cultura diffusa anche in Italia"

La Spezia - Si è svolto stamattina in un'affollata in Sala Dante il consiglio comunale straordinario in occasione della 'Giornata mondiale contro la violenza sulle donne'. “Ogni 72 ore, in Italia, una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner. Tre femminicidi su quattro avvengono in casa, e il 63 per cento delle violenze sessuali sono commessi da un partner o ex partner. Questa è la fotografia agghiacciante che la Polizia di Stato ha rilasciato in questi giorni nel consueto report annuale ed è per queste donne che siamo qui anche quest’anno alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a riflettere su una cultura diffusa purtroppo anche in Italia che vede la donna come un oggetto". Così ha esordito il sindaco Pierluigi Peracchini nel suo intervento dopo l'apertura del consiglio da parte del presidente Giulio Guerri.



"Il nostro - ha continuato - è un territorio ricco di associazioni e dove le istituzioni sono tutte al servizio di questa indispensabile battaglia contro la violenza sulle donne con un unico grande scopo: estirparla dalla società. Il nostro Centro Antiviolenza Irene svolge da dieci anni un fondamentale e importante impegno: offrire un supporto e un sostegno a tutte le donne che abbiano subito violenza o che si trovino in una situazione di difficoltà. Il Centro rappresenta il fiore all’occhiello della nostra comunità perché offre accoglienza 24 ore su 24 alle donne che abbiano subito qualsiasi forma di violenza: domestica, fisica, psicologica o verbale, assistita, sessuale, economica, stalking o mobbing. Il Centro Irene non opera in solitudine ma è al centro di una rete preziosa, e approfitto per ringraziare tutto il personale e i volontari per il loro qualificato lavoro e tutti partner che, insieme al Comune della Spezia, all’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, sono in prima linea per il sostegno alle donne in difficoltà: la Prefettura, la Questura, il Comando dei Carabinieri, il Comando della Polizia Municipale, l’ASL 5, i distretti socio sanitari, i comuni del territorio provinciale, le associazioni AUSER, ANTEAS, ADA, la Casa delle donne, la delta intercultural, codice donna telefono donna udi, il privato sociale".



"Tutte le istituzioni e tutti i cittadini - ha concluso - devono sentirsi impegnati, coinvolti e protagonisti a portare alla piena realizzazione due grandi principi. Il principio sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione, ovvero il rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, e il principio di non discriminazione, scolpito nell’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Soltanto in questo modo sarà possibile passare dal mondo ideale alla costruzione di un mondo reale in cui le donne non siano sottratte della libertà. Il primo passo in questa direzione è sicuramente quello di educare le giovani generazioni a non negare mai la libertà, la dignità e la parità dei diritti delle donne. Ma altrettanto fondamentale è l’esempio che diamo noi, che le istituzioni danno nelle forme del linguaggio, delle politiche, dei comportamenti. E dal Consiglio Comunale Straordinario della Spezia il messaggio che deve passare è una reazione di condanna forte e chiara verso qualsiasi forma di violenza che subisca una donna. Tolleranza zero per linguaggi o comportamenti che ledono i diritti delle donne. In questo, tutti noi abbiamo una responsabilità morale ancor prima che civile che mi auguro saremo in grado di non disattendere".