'La dimensione familiare nella vita di coppia', lezione del vescovo a Casa Massà

La Spezia - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti sarà oggi, 20 gennaio, a Casa Massà, in via Cadorna 24, alla Spezia. Il vescovo, nella sala “San Vincenzo de’ Paoli”, svolgerà alle 16 una lezione sul tema “La dimensione familiare nella vita di coppia”. La lezione si inserisce nel corso di formazione pluriennale “Operai per la sua messe”, organizzato dall’ufficio diocesano di Pastorale per la famiglia. Il corso è dedicato a coppie di sposi, religiosi, religiose, animatori, catechisti, ed in particolare agli operatori di pastorale familiare e a tutti coloro che sentono il desiderio di approfondire il tema “famiglia”. La partecipazione è gratuita. La successiva lezione avrà luogo domenica 17 febbraio alle 16, con la partecipazione come relatore dello psicologo Roberto Tallerini.