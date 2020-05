"La concretezza nella vita della chiesa"

La Spezia - "Oggi ci ritroviamo – il termine è proprio giusto “ritroviamo” – per celebrare insieme l’Eucaristia" con queste parole il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha aperto giovedì mattina, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia, la celebrazione della Messa Crismale, la Messa che la mattina del Giovedì Santo vede riuniti ogni anno il vescovo e i sacerdoti per la consacrazione degli oli santi, poi distribuiti ai parroci per l’amministrazione dei sacramenti durante l’anno. Quest’anno, nella concomitanza con la fase acuta delle restrizioni per il Covid–19, la Messa non era stata possibile. Per questo, ha spiegato il vescovo, “la celebrazione odierna è quella che avremmo celebrato il Giovedì Santo: gli eventi che sono avvenuti non ce lo hanno permesso, ma oggi, prima che si concluda il tempo pasquale, compiamo finalmente questo gesto così importante». Si tratta, ha proseguito, di «un gesto di grande comunione, sia con il presbiterio intero sia con i nostri fratelli. Oggi viviamo il momento della benedizione e della consacrazione degli oli, un momento che segna la vita della Chiesa. Più volte Papa Francesco ce lo ha ricordato: la nostra Chiesa è concretezza, non è solo pensiero, non è solo annuncio. Ma è concretezza che si fa gesto anche attraverso la materia. Noi crediamo nello Spirito, ma non uno Spirito staccato dalla materia, perché saremmo degli angeli, e invece siamo degli uomini. Ecco perché abbiamo bisogno dei segni e dei sacramenti, e abbiamo bisogno della comunità». All’omelia della Messa monsignor Palletti ha poi ripreso un tema già sviluppato nelle Messe celebrate “a distanza” nelle settimane scorse: «Ci ritroviamo dopo questo periodo forzato di non presenza: di “non presenza”, non di “assenza”, perché l’assenza non c’è mai stata. La comunione che ci lega nel Battesimo, ed in particolare nel sacramento dell’Ordine, ha sempre costituito un legame profondo che né gli eventi né gli uomini possono separare. Oggi siamo chiamati insieme a riflettere un po’ su di noi. E’ il giorno in cui veramente facciamo memoria di quello che siamo. E’ il giorno in cui il Cristo fa dono veramente alla sua Chiesa del sacerdozio, e in modo particolare del sacerdozio ministeriale. Innanzi tutto, siamo chiamati a vivere l’oggi nella realtà di una presenza. Non è così scontato. Vi faccio un esempio. Lo abbiamo visto tutti il Papa in piazza San Pietro, da solo, e il commento è stato unanime: che meraviglia quella scena, che impressione quell’uomo solo. Discorso più pagano di questo non si poteva fare. Quella piazza non era vuota, era piena della presenza di Dio. E quell’uomo non parlava agli altri perché c’erano le telecamere, ma parlava a Dio in nome dell’umanità. Guardate che si possono leggere anche gli eventi di fede in modo pagano». Alla Messa Crismale hanno preso parte una sessantina di sacerdoti e diversi diaconi permanenti. Minore, per la concomitanza con una mattina lavorativa, è stata la presenza dei fedeli.