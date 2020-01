"La comunità cinese spezzina non si è allontanata dall'Italia"

La Spezia - La comunità cinese "spezzina" non ha lasciato l'Italia. La maggior parte residenti nel territorio, anche durante il capodanno cinese, ha preferito festeggiare qui in Italia. E chi è partito, è già tornato prima che il Coronavirus facesse la sua comparsa nelle zone rurali dove si è manifestato nei mesi scorsi. A fare un punto della situazione è Giovanni Zhou Wanli vicepresidente Camera di commercio generale cinese per la provincia della Spezia.

Contattato da Città della Spezia racconta: "I miei concittadini stanno bene, molti di loro che vivono e lavorano alla Spezia hanno preferito rimanere in Italia per festeggiare il capodanno. Chi è partito per tornare a casa sappiamo che si trova ancora in Cina ( gli studenti del Conservatorio della Spezia Giacomo Puccini, ndr). Ci rendiamo conto dell'apprensione legata al Coronavirus e speriamo davvero che la situazione si possa risolvere".



Intanto a livello nazionale, regionale e locale le istituzioni stanno prendendo tutte le precauzioni del caso. L'arrivo del volo da Pechino è stato uno degli ultimi autorizzati ad atterrare in Italia dopo il ‘blocco’ aereo da e per la Cina annunciato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All’aereoporto internazionale Malpensa sono arrivati anche un volo da Hong Kong della compagnia Cathay Pacific, e uno da Shanghai dell’Air China. Inoltre le compagnie di navigazione MSC e Costa Crociere hanno annullato le crociere in partenza dai porti cinesi a fronte dell’epidemia.



Questa situazione ha comportato anche l'annullamento, in sala Dante, del concerto dedicato al capodanno cinese. "Il concerto del 2 febbraio - ha proseguito Giovanni Zhou - è stato cancellato, sarebbero dovuti arrivare alcuni musicisti da Pechino ma vista la situazione abbiamo rinunciato. Era un evento molto importante, organizzato dall'associazione 'Amici della Cina la Spezia' che aveva ottenuto anche il patrocinio del Comune della Spezia ma la sicurezza viene prima di tutto".