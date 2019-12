"La città che vorrei", sei borse di studio per i progetti più meritori

La Spezia - Il Rotary Club istituisce una borsa di studio da assegnare ai migliori progetti originali, che si riferiscano al tema “La città che vorrei”, sposando l’ideale visione di perseguire il miglioramento delle città sotto molteplici aspetti in un ambito di sviluppo sostenibile. I lavori proposti possono essere presentati in una delle seguenti forme: elaborato testuale; video e/o audio; documentario; progetto urbanistico; opera d’arte (per ragioni pratiche non devono esservi performances dal vivo ma registrate in audio e/o in video). Termini di presentazione delle candidature fissati al 20 gennaio 2020, termine di consegna degli elaborati fissati al 31 marzo 2020. Possono candidarsi al Premio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia a titolo individuale che in gruppo; le Scuole possono eventualmente candidare un’opera come prodotto della scuola stessa.

Per candidare il proprio progetto è necessario compilare entro e non oltre il 20 gennaio 2020 il modulo di iscrizione e inviarlo a rotaryclub.laspezia.segreteria@gmail.com. La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno al di fuori delle condizioni di cui al presente regolamento. I progetti regolarmente pervenuti saranno sottoposti ad una Giuria di cinque esperti il cui giudizio è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando. I criteri principali di valutazione saranno: innovatività e originalità dell’elaborato; rilevanza rispetto all’ambito di riferimento e il grado di impatto sui destinatari; sostenibilità organizzativa ed ambientale (nell’ottica dell’interdisciplinarità per la definizione di benessere e progresso); qualità di realizzazione.



Tutte le opere presentate e ritenute valide saranno pubblicate sui siti del Rotary La Spezia e Rotary Sarzana Lerici, non verranno restituite e potranno essere liberamente usate nelle manifestazioni rotariane, ferma restando la proprietà intellettuale dei lavori inviati che potranno essere utilizzati (citandone l’ autore) dagli organizzatori per pubblicazioni e/o mostre e/o forum e/o lezioni. Gli autori dei lavori premiati saranno contattati, telefonicamente o a mezzo posta elettronica, anche tramite la scuola di appartenenza, in tempo utile per la partecipazione alla cerimonia della premia-

zione che avverrà entro la fine del mese di maggio.



L’importo di € 6.000,00 sarà suddiviso in sei borse di studio del valore di € 1.700,00 - 1.300,00 - 1.000,00 - 900,00 - 600,00 - 500,00. Nel caso di opere collettive, l’ammontare del premio sarà naturalmente diviso tra i partecipanti. L’organizzazione si riserva la possibilità di dividere o accorpare premi, in relazione alla quantità e qualità dei lavori pervenuti. L'organizzazione si riserva di menzionare anche opere meritevoli che non sia possibile premiare. I premi sono da intendersi come personali se presentati dal singolo, al gruppo se presentati da un gruppo, destinati alla scuola se la scuola partecipa come tale. I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti annessi siimpegnano a dichiarare che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della giuriadi valutazione verrà accettata

incondizionatamente. Tutti i documenti presentati devono essere redatti in italiano. I partecipanti inviando la propria candidatura per la partecipazione alla selezione sono consapevoli che le informazioni inserite nella scheda potranno essere rese pubbliche sul portale Rotary La Spezia e Sarzana-Lerici ed eventualmente comunicate agli organi di stampa.



Tutti gli elaborati dovranno pervenire in posta elettronica rotaryclub.laspezia.segreteria@gmail.com oppure via posta o con consegna diretta a Rotary Club La Spezia presso NH Hotel via XX settembre n. 2 19124 La Spezia, con i seguenti allegati: 1. Elaborato con chiara indicazione del nominativo del concorrente; 2. autorizzazione alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto della premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e alla sua diffusione; 3. dichiarazione di titolarità esclusiva e del diritto di copyright dell’ opera, della veridicità delle informazioni fornite e che ogni decisione della giuriadi valutazione verrà accettata incondi-

zionatamente; 4. autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.l. 196/18).