“La Spezia speaks English”: corso d'inglese turistico-commerciale

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia, visto il grande successo delle prime due edizioni svolte nell’autunno 2016 e 2017, propone anche quest’anno il progetto “La Spezia speaks English”, un corso di inglese turistico-commerciale progettato e rivolto agli operatori commerciali e artigianali della Spezia, in collaborazione con International House La Spezia. L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica adeguata a coloro che già operano o che intendono operare nel settore turistico. Il corso, di 30 ore, sarà tenuto in lingua inglese da docenti madrelingua qualificati con i quali artigiani e commercianti approfondiranno il linguaggio specifico del settore, come ad esempio come interagire con il cliente, dare informazioni logistiche ed i vocaboli specifici per le diverse attività commerciali.



Il corso si svolgerà presso la sede di Confartigianato, alla Spezia, in via Fontevivo, 19, due volte alla settimana in fascia oraria 13-15 e si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti a partire dal 29 ottobre p.v. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza direttamente da International House. Le persone interessate dovranno sostenere un test di livello (gratuito) lunedì 22 ottobre alle ore 10.30 presso la sede di Confartigianato in modo da creare gruppi omogenei di alunni. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al test è possibile contattare l'Ufficio Formazione Confartigianato tel. 0187.286648 oppure attraverso e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it