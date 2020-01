"La Spezia non è immune ai drammi sociali di alcol e droga tra i giovanissimi"

La Spezia - Stretta contro gli alcolici e maggiore attenzione sui giovanissimi. Con questo spirito, questa mattina in sala Dante, si è svolta la cerimonia per il 182esimo anniversario di Fondazione del Corpo della Polizia municipale della Spezia.

A officiare la cerimona è stato don Enrico Nuti, accompagnati dall'Unione corale della Spezia. Si sono succeduti poi le relazioni del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e del comandante della Polizia municipale Alberto Pagliai. Nella sua relazione Pagliai ha rinnovato l'impegno anche per il prossimo anno di vegliare sui giovanissmi, con i dati alla mano (scaricabili qui) per l'anno appena cominciato si annunciano una serie di controlli incisivi per il quieto vivere di tutti.

"C'è una crescita sensibile del consumo di alcolici - ha detto il comandante nel suo discorso - anche per chi si mette alla guida. Il fenomeno dilaga anche tra i giovanissimi e questo richiede una particolare attenzione. Nonostante lo stress organizzativo, con il personale ridotto all'osso per garantire una maggiore sicurezza per le strade, i risultati sono evidenti. Citiamo il solo esempio del decoro urbano: con un nucleo di un ispettore e due agenti abbiamo registrato un aumento del 40 per cento di sanzioni. In noi è maturata sempre di più la consapevolezza della presenza che il cittadino chiede nei nostri confronti e noi dobbiamo saper rispondere. Voglio lanciare comunque un appello, serve una svolta per la Legge quadro dell'86 per il nostro assetto: sono passati 33 anni. Il mio augurio? Che arrivi il cambiamento per tutte le Polizie locali".

"L'investimento che abbiamo fatto sulle tecnologie - ha detto il sindaco Peracchini nel corso della cerimonia - ha dato risultati evidenti. Non possiamo negare però alcuni drammi sociali che sono emersi nel corso del tempo: la Spezia non è immune al dilagare della droga e l'alcol tra i più giovani. Lavoreremo in questo senso, pensando anche a percorsi ad hoc. Siamo intervenuti con controlli sistematici".



In coda alla cerimonia sono stati premiati agenti, sovrintendenti e ispettori. Ecco i nomi:



Agente scelto Fabio Angelo

Agente Scelto Paolo Rovinalti

Sovrintendente Patrick Lari

Sovrintendente Anna Bertaccini

Ispettore Davide Vivarelli

Sovrintendente capo Riccardo Cecchinelli

Sovrintendente Gianni Bonatti

Agente scelto Ilaria Moggia

Agente Damiano Orlandi

Primo commissario Mauro Zanicchi

Sorvintendente capo Bruno Bertagna

Sovrintentente capo Bruno Bianco

Sovintendente capo Luigi Marracci



Sono stati premiati anche i nuovi assunti a dempo indeterminato



Ispettore Giancarlo Savoia

Agente Andrea Faggioni Bernieri