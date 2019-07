"La 'Piramide' sinonimo di efficienza e professionalità"

La Spezia - "E' un dato di fatto che agli Stagnoni ci siano state delle criticità ma c'è da riconoscere l'assoluta funzionalità della piramide". Così un lettore contatta CDS per esprimere il suo apprezzamento per i servizi della città.

"Alla Piramide non ci sono code - racconta - e voglio riconoscere l'ottimo lavoro degli operatori che sono chiamati a svolgere un compito non sempre facile. Come cittadino posso constatare che i lavoratori sono capaci ed efficienti. E a loro volgo il mio plauso perché tutti contribuiscono a rendere questa isola ecologica efficiente. Le persone che vi lavorano sono educatissime e professionali".