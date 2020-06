"La Marina Militare non ha mancato gli impegni nonostante la pandemia"

La Spezia - "Siamo stati colpiti da questa pandemia ma nonostante tutto le navi hanno continuato a navigare dal Golfo di Guinea fino al Mar Nero, dal Mediterraneo fino all'Oceano Indiano non mancando nessun impegno internazionale che avessero preso in precedenza". Questo il bilancio del capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nel giorno della Giornata della Marina Militare, quest'anno con celebrazioni sobrie. Occasione che cade a 102 anni dall'impresa di Premuda in cui il capitano di corvetta Luigi Rizzo ed il guardiamarina Giuseppe Aonzo "ci insegnavano ad essere dei vari marinaio con il loro coraggio , il loro spirito di servizio e il loro amore per la Marina. Oggi ricordiamo i loro ideali e cerchiamo di emularli".

L'anno della pandemia "è stata una prova dura, che ha dimostrato quanto la Marina sia un team coeso e invincibile se mi è consentito - continua l'ammiraglio -. Il sacrificio che dei nostri uomini e donne che hanno lasciato famiglie, mariti, mogli e genitori anziani in una situazione così incerta. Sono orgoglioso di fare parte di questo team. Vi abbraccio tutti, viva la Marina e viva l'Italia!".



Premuda, 10 giugno 1918

(fonte Marina Militare)

La sera del 9 giugno 1918, il Capitano di Corvetta Luigi Rizzo, già affondatore, a dicembre, della corazzata austriaca Wien, riceve l’ordine di uscire in mare con una sezione di MAS, il 15 e il 21. Si tratta del “solito incarico: esplorazione, agguato e ricerca mine”. Mentre le piccole unità italiane muovono verso la zona di pattugliamento, a loro insaputa la flotta imperiale è uscita in forze dal porto di Pola, dirigendo verso sud. Si tratta di ben 45 unità, tra le quali tutte le navi da battaglia disponibili.

Il 10 giugno 1918, i MAS 15 e 21 sono al largo della piccola isola dalmata di Premuda. Alle ore 3.15 del mattino gli italiani avvistano “…una grande nuvola di fumo nero all’orizzonte”. Non riuscendo ancora a distinguere il tipo di navi, ed escludendo che si possa trattare di unità italiane, il capitano di corvetta Rizzo suppone legittimamente che si tratti di cacciatorpediniere avversari in esplorazione. Senza esitazione, il comandante italiano ordina di prevenire la minaccia avvicinandosi di nascosto alle navi avversarie, per attaccarle di sorpresa e aprirsi la strada del ritorno combattendo.

Albeggia, la poca luce a favore dei MAS, quando Rizzo segnala al guardiamarina Aonzo, comandante dell’altra unità, di prepararsi per l’attacco. Le due piccole siluranti avanzano lentamente, muovendo contro quelle che ritengono un gruppo di torpediniere in esplorazione quando, accorciando le distanze, si avvedono di trovarsi al cospetto della squadra navale da battaglia austriaca.



Il mare è calmo - bonaccia perfetta - la visibilità limitata da una leggera foschia: una situazione irripetibile, una “preda” irrinunciabile per l’Asso dei MAS col gusto della caccia, che senza esitare e con lucida consapevolezza dell’evidente sproporzione delle forze in campo, sfida comunque le due corazzate scortate da dieci unità che le proteggono da tutti i lati. Poche parole a bassa voce (all’alba ogni suono corre lontano) tra le due unità, e i motori aumentano, lentamente, il numero dei giri. Niente “baffi” di prora. I motori a scoppio agguantano senza problemi. Gli italiani passano così tra due torpediniere di scorta senza essere visti, merito di una buona cinematica e di grande perizia marinaresca. Siamo nel cerchio di lancio. Fuori! I siluri scendono in acqua, l’angolo è perfetto, da manuale. La distanza stimata di circa 300 metri. Ore 03.31, “Siluri a segno, bersaglio colpito!”. Come riferirà il Comandante della Tegetthoff: “Si osservò sulla dritta della Szent Istvan un lampo di luce accompagnato dal tuono di un’esplosione”. Il MAS 15 di Rizzo ha centrato la nave da battaglia Szent Istvan, mentre il MAS 21 lancia le sue torpedini verso la Tegetthoff , che si salverà solo per un difetto di funzionamento della spoletta di un siluro, che la colpisce senza esplodere.