"La Dmo sarà una fondazione di scopo". Al lavoro per portare corsi universitari al Camec

L'assessore Paolo Asti annuncia le novità in vista per il 2019.

La Spezia - La Dmo è finalmente pronta a spiccare il volo, mentre si lavora per realizzare un festival di caratura nazionale capace di valorizzare il ruolo della Spezia nell'arte del Novecento e per portare i corsi universitari all'interno dei musei.

Sono alcune delle novità rese note dall'assessore Paolo Asti durante il saluto prenatalizio alla stampa nel corso del quale ha per prima cosa ringraziato simbolicamente tutto il personale con il quale collabora citando in particolare Luigi Lupetti, dipendente comunale che dopo 41 anni di servizio nello staff del Teatro Civico si appresta ad andare in pensione.



"Lunedì scorso la giunta ha dato il via libera alla costituzione della Dmo Golfo e Terre dei Poeti che dopo il passaggio in commissione dovrà essere approvata dal consiglio comunale. L’amministrazione, dopo un lavoro di studio condiviso con le associazioni di categoria, unitamente al comune di Porto Venere, Ameglia, Riccò del Golfo, Aulla, insieme alla Camera di commercio della Riviera Ligure, ora passa dunque all’azione. Il Comune di Lerici - ha ricordato Asti - ha condiviso e apprezzato lo strumento, ma non ritiene ancora che sia il tempo di potervi aderire. Noi procediamo rinfrancati dal fatto che tutti gli attori ritengono che una fondazione di scopo sia lo strumento più adeguato per compiere uno scarto di valore in ambito turistico, nell’interesse di una nuova economia che ha necessità di essere strutturata adeguatamente, passando così dall’improvvisazione alla programmazione. Siamo infatti consapevoli che la crescita potrà continuare solo a patto della destagionalizzazione dell’offerta promossa con una regia complessiva del territorio. Tutto questo mentre chi ha scelto di percorrere la via del Distretto a distanza di un anno non ha visto nessuna azione e neppure l’ombra dei finanziamenti promessi".



"Puntiamo inoltre a ospitare un Festival di caratura nazionale che guardi alla valorizzazione della storia e dell’identità della città che troverà una declinazione in ambito artistico anche con il ritorno del Premio del Golfo della Spezia in forma residenziale e rivolto a giovani artisti provenienti da tutto il mondo", ha aggiunto Asti.

"Il viaggio compiuto in Cina nel giugno scorso - ha proseguito - ha permesso di compiere non solo una visita istituzionale di cortesia, ricambiata nei mesi scorsi dalla delegazione della città di Zhuai, ma di avviare una proficua relazione tra il nostro istituto alberghiero Casini e l’omologo della metropoli cinese. Proprio in questi giorni cinque ragazzi spezzini stanno compiendo un’importante esperienza presso Pinto, azienda di import di prodotti enogastronomici del nostro concittadino Matteo Pinza trattenendosi in una work experience fino al prossimo 25 gennaio.

Attendiamo che vengano formalizzate buone nuove dalla città di Nannin, con cui in questi mesi le relazioni di cooperazione sono state intese e che porteranno ad offrire un’importante occasione per le nostre imprese, per la promozione della città e per le nostre produzioni culturali".



Poi è stato il momento della novità più inattesa, quella dell'avvio di un percorso per utilizzare gli spazi delle strutture museali cittadine.

"I nostri musei hanno ospitato nell’anno trascorso mostre di grande prestigio, sia sul piano artistico che su quello sociologico. Continueranno così anche il prossimo anno ad omaggiare gli artisti spezzini assieme ad artisti di rilievo internazionale, guardando anche alla fotografia e al design. I musei civici ospitano collezioni importanti, hanno risorse umane in termini di curatori, conservatori, storici dell’arte; tutto questo, insieme alle mostre e agli artisti, che di volta in volta sono presenti, dovrà permetterci di compiere un’azione di formazione rivolta ai giovani. Il Camec, unico centro in Italia, potrà divenire sede di 4 seminari universitari - ha svelato l'assessore - al termine dei quali, dopo gli esami di rito, per gli studenti sarà possibile accedere al secondo anno del corso di Marketing per l’Arte e la Cultura della laurea triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo".



"Consapevole di quanto sia importante non perdere mai la visione d’insieme delle cose, durante il 2018, con l’intento di proseguire anche in futuro, ho cercato di condurre le azioni di ogni mia singola delega in sinergia con tutte le altre raccolte nel mio assessorato.

Cultura e Identità, al di là dell’aspetto morfologico, sono il primo elemento che rende riconoscibile un territorio. Partendo da questa considerazione, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, abbiamo compiuto un’importante azione utile al rilancio del Festival del Jazz della Spezia. Varcando l’oceano per la sua prima edizione negli USA. Il Festival ha avuto modo di esprimersi come elemento caratterizzante la storia della nostra attività culturale, ma anche un volano importante per compiere un’azione di promozione della nostra città.

Con lo stesso intento, dopo aver ristabilito i rapporti con la città di Tolone, con cui vantiamo il gemellaggio più antico, abbiamo rinsaldato i rapporti con Bayreuth di cui ci apprestiamo a festeggiare il ventesimo anniversario.

Dal 14 al 16 marzo la città, durante le celebrazioni del gemellaggio vedrà posare una nuova opera dello scultore Aidyn Zeinalov che, dopo aver donato “La Sirena del Golfo”, donerà una statua di Wagner che sarà posta nel centro storico. Una copia identica a quella sarà donata alla città wagneriana con una cerimonia prevista nel mese di aprile. Saranno tre giorni di eventi, utili a promuovere la nostra città attraverso la cultura, tra cui il concerto del prestigioso quartetto di Salvatore Accardo che si esibirà al Teatro Civico, il 14 marzo, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e presentato nel cartellone Concerti a Teatro.

Proprio il Teatro Civico, nel primo anno di azione della nuova commissione tecnico scientifica, ha colto, con l’esaurimento degli abbonamenti, uno storico successo di pubblico unendo qualità e ricchezza di programmazione. Il prossimo anno ci vedrà impegnati in un’azione, per quanto possibile ampia, di manutenzione straordinaria del teatro così da renderlo più accogliente e rispondente ad alcuni necessari adeguamenti. Ma l’azione del teatro, inteso come capacità di produrre eventi culturali, non si fermerà solo alla stagione invernale, riservando per l’estate alcune sorprese in grado di offrire attrazioni nella stagione estiva utili anche in ambito turistico.

L’estate appena trascorsa - ha concluso Asti ritornando su una delle tematiche più dibattute nei mesi scorsi - si è contraddistinta per un insieme di ben oltre duecento eventi, con una media praticamente di due eventi al giorno. Alcuni di questi saranno confermati per la prossima stagione che vedrà ripresentato il format “Non è mai troppo tardi”, condotto e ideato da Dario Vergassola, ma anche alcuni eventi singoli di grande attrattività. Dopo l’esordio del settembre scorso, capace di regalarci la presenza di Gianna Nannini, tornerà la serata finale del Lunezia".