La Spezia - Il gruppo di quartiere denominato "I Ragazzi della Chiappa" organizzano per martedì 19 novembre presso il Campetto L. Brunetti situato in Via Monfalcone 420 un punto di ascolto dalle ore 18:30 sino alle ore 20:00

Sarà presente il consigliere comunale Marco Tarabugi ed il referente del gruppo per le segnalazioni Giammarco Biso e verrà consegnato anche un questionario di Quartiere dove i residenti potranno indicare suggerimenti, idee o problematiche relative alla Chiappa. Tali incontri avranno scadenza mensile dimostrazione di come sia fondamentale l’incontro e la presenza sul territorio. L’appuntamento è per martedì 19 novembre al Campetto per “La Chiappa in ascolto”.