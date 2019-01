"La Befana vien dal mare", un intero pomeriggio di divertimento per i più piccoli

La Spezia - L'associazione di volontariato e attività subacquee e natatorie per disabili "Life On The Sea Onlus" organizza per la giornata di domenica 6 gennaio l'iniziativa “La Befana Vien dal Mare”. Appuntamento in Sala Dante alle 17.30 per la conclusione di un pomeriggio che seguirà un denso programma di eventi.



Il programma

15:00 ARRIVO E SCHIERAMENTO VETTURE E VESPE E MOTORINI D’EPOCA SUL MOLO ZONA ANTISTANTE M/N IBIS DI PORTO MIRABELLO POSTO D’ORMEGGIO A.P.;



15:15 SBARCO DELLA BEFANA DALLA M/N IBIS;



15:30 PARTENZA E SFILATA CON I BIMBI A BORDO DELLE AUTO D’EPOCA E SUL PULMAN DI STORICBUS, LUNGO LA CITTA’ COME DA PERCORSO STABILITO, PER RAGGIUNGIMENTO PIAZZA S. BON SCORTATI DALLE FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE;



16:15 ARRIVO IN PIAZZA S. BON SCHIERAMENTO AUTOVETTURE VESPE E PULMAN – SBARCO BEFANA –DISTRIBUZIONE CARAMELLE E PALLONCINI CON INTRATTENIMENTO MUSICALE PER TUTTI I BIMBI PRESENTI;



16:40 PARTENZA DA PIAZZA S. BON SEGUENDO ITINERARIO STABILITO PER RAGGIUNGERE PIAZZA VERDI DOVE SI SCHIERERANNO LE AUTO LE VESPE E I MOTORINI – IL PULMAN SOSTERA’ IN PIAZZALE FIORILLO PER SBARCO GENITORI E OSPITI.



ALLE 17:30 IN SALA DANTE INIZIO SPETTACOLO CONCLUSIVO DELLA MANIFESTAZINE CHE TERMINERA’ ALLE ORE 19:30 CIRCA.