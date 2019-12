"L'odio è la parola dei nostri tempi: sui social e sui giornali"

La Spezia - "Natale è per definizione tempo di gioia, la gioia che ci invade al rinnovato annuncio di speranza e di liberazione che viene da Betlemme. Gioia del cuore, dunque, ma anche gioia degli affetti, che si manifesta nel ritrovarsi insieme in chiesa, per chi è credente, ed anche semplicemente attorno al desco familiare o degli amici. Ma il nostro è un tempo nel quale sempre più di frequente la parola “gioia” sembra soverchiata dalla parola “odio”: nei cosiddetti “social”, sui giornali e nei telegiornali, così come nella vita di tutti i giorni, oggi si parla di “odio” molto più che in anni passati. A volta c’è davvero di che essere sconcertati, e certo preoccupati da un tale fenomeno, agli antipodi rispetto al clima e al messaggio del Natale. Viene dunque da chiedersi, anche in un territorio piccolo e tutto sommato tranquillo come quello spezzino, se davvero la gioia in questi nostri Natale sia destinata ad essere sconfitta o, al massimo, confinata, come si dice, e neanche sempre, nel “privato” degli affetti domestici o nel “pubblico” di qualche effimero spettacolo. Ebbene, nelle ultime settimane alcuni eventi ci dicono che, per fortuna, non è così. Bastava, ad esempio, partecipare domenica 15 dicembre alla “Messa della solidarietà”, che il vescovo ha presieduto come ogni anno a Sarzana, o agli incontri intorno alla “Luce di Betlemme”, che anche quest’anno gli adulti scout del Masci hanno fatto arrivare dalla Terra Santa, per rendersi conto che esiste attorno a noi, e non cessa ogni giorno di manifestarsi – anche se spesso sotto traccia – una gioia grande di solidarietà e di promozione umana, molto spesso legata proprio alla fede cristiana. A Sarzana, nella celebrazione promossa dal consorzio Cometa di don Franco Martini insieme a “Campo del vescovo” e alla Caritas, sono risuonate, sotto le volte dell’antica cattedrale, testimonianze bellissime di vite ritrovate, ed oggi impegnate a loro volte non solo nel ritrovare se stesse ma nel consentirlo anche ad altri. Così come la “Luce di Betlemme” non è stata solo occasione di preghiera e di riflessione, ma anche luce su eventi concreti di solidarietà e, appunto, di gioia e di amore per gli altri. Troppo poco se ne parla sui cosiddetti “media”. Cerchiamo di farlo noi e di impegnarci a farlo di più nel prossimo anno".



Egidio Banti