"Janus Interoperability Fest" alla Nato

La Spezia - Dal 14 al 19 novembre 2019, avrà luogo presso il Centro Nato per la Ricerca e la Sperimentazione Marittima (Cmre), ubicato all’interno del Comprensorio del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Spezia, la seconda edizione del “Janus Interoperability Fest”. L’evento riunisce numerose importanti aziende europee ed americane operanti nel settore (Applicon, Atlas Elektronik, Evologics, Popoto Modem, Teledyne Benthos, Wärtsilä ELAC e WSense) e diversi osservatori di Marine Militari e istituzioni governative internazionali. Janus, sviluppato in collaborazione con le Nazioni dell’Alleanza, è il primo protocollo per comunicazioni digitali subacque, adottato come standard dalla Nato nel Marzo 2017. Utilizzato globalmente, consente lo scambio di dati in maniera estremamente piu’ efficace rispetto alle metodologie analogiche tradizionali tra dispositivi militari e civili, Nato e non-Nato fornendo per la prima volta un linguaggio comune sotto la superficie dell’acqua.



Durante il Janus Interoperability Fest, le aziende partecipanti avranno modo di testare sui sistemi di loro produzione il protocollo in diversi scenari applicativi, quali la trasmissione automatica di messaggi utili per il soccorso a sottomarini in difficoltà. In aggiunta, vari test verranno effettuati utilizzando Janus per lo scambio veloce di messaggi (chat) e la trasmissione delle posizioni di dispositivi in superficie o sott’acqua – simile al sistema AIS (Automatic Identification System) usato dalle navi. Per divulgare e condividere i risultati del Janus Fest con la comunità scientifica, il CMRE organizzerà un workshop dedicato, il 20 e 21 Novembre, presso il NH Hotel a La Spezia. Quest’anno, per la prima volta sette aziende saranno invitate a presentare i loro prodotti compatibili con il protocollo a testimonianza del

successo ottenuto nel campo dell’interoperabilita’ e standardizzazione. Il Janus Fest e Workshop ospiteranno circa 50 partecipanti da più di 22 istituzioni e dieci paesi. Questi eventi sono organizzati dal Cmre con il supporto del Centro CSSN della Marina Militare e sono finanziati dal Nato Allied Command Transformation (ACT). Per maggiori dettagli sul CMRE visita: www.cmre.nato.int.